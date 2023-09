Ore 16:45 - Con largo anticipo vengono consegnate le formazioni ufficiali di Inter e Milan

Inter - Milan: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.

In panchina: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

In panchina: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Alle ore 18 di Sabato 16 Settembre presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro va in scena il primo derby stagionale, tra Inter e Milan. Si gioca in casa nerazzurra con la conduzione dell'arbitro della Sezione CAN di Seregno Simone Sozza. Percorso perfetto fin qui per entrambe le squadre che hanno guadagnato 9 punti nelle precedenti 3 partite. In mezzo la sosta che apre tutte le incertezze del caso, ma incertezza è la parola classica del derby soprattutto in un momento storico in cui nessuna delle due compagini milanesi sembra nettamente prevalere sull'altra.

E se nella scorsa stagione, alla fine il bilancio è stato favorevole alla squadra di Inzaghi, quest'anno un Milan rafforzato in ogni reparto potrebbe dare filo da torcere a Lautaro e compagni. Nessun problema di formazione per Simone Inzaghi che, a parte il cileno Alexis Sanchez le cui situazioni fisiche non sono ancora accertate, può contare su tutto il suo organico puntando sulla coppia d'attacco Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Primo derby per il francese, come per il portiere svizzero Sommer. L'argentino invece quando vede i colori rossoneri diventa "el toro" inarrestabile che lascia il segno. Unico dubbio per l'allenatore del biscione riguarda la difesa con Francesco Acerbi che si lotta una maglia con Stefan De Vrij. Si tratterebbe di debutto stagionale per l'ex rossonero, mentre l'olandese potrebbe dimostrare di essere ad alto livello come ha già mostrato nelle precedenti uscite.

In casa Milan si gioisce per il recupero di Olivier Giroud che era uscito anzi tempo nella partita della nazionale transalpina. Il suo problema alla caviglia sembrerebbe rientrato così il numero 9 rossonero guiderà l'attacco di Stefano Pioli. Problemi in difesa dove Fikayo Tomori reduce dall'espulsione a Roma che ha lasciato il Milan in 10 per più di mezz'ora, dovrà saltare il match per squalifica, ma sarà assente anche il suo sostituto Pierre Kalulu, nemmeno convocato per problemi muscolari. Assenti anche Ismael Bennacer e Mattia Caldara.

Reparto centrale difensivo a ranghi ridotti con Simon Kjær e Malik Thiaw unici arruolabili oltre all'ultimo arrivato Marco Pellegrino e il giovane Andrea Bartesaghi il cui ruolo sarebbe quello di alternativa a Theo Hernandez sulla sinistra, ma che all'occorrenza potrebbe adattarsi a difensore centrale. Abbondanza in attacco dove però mister Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al tridente composto da Rafael Leao, Christian Pulisic e l'uomo derby Olivier Giroud.

Milan: i convocati di Pioli per il derby con l'Inter

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante.

Difensori: Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi.

Centrocampisti: Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Adli.

Attaccanti: Leao, Pulisic. Giroud, Okafor, Chukwueze, Jovic, Luka Romero.

Inter - Milan: le quote e il pronostico del match

Quando si parla di derby la tripla è la soluzione ad ogni dubbio, ma nel mondo in cui le scommesse hanno preso ogni forma, si può decidere di puntare su qualsiasi evento. I favori del pronostico comunque dicono Inter a 2,20 con il pareggio che insegue a 3,30 e la vittoria esterna del Milan a 3,45. Qualora non si volesse rischiare sulle squadre, la quota GOL a 1,60 esprime un opinione conservativa delle case di scommesse con la NOGOL ancora più elevata a 2,15.

In effetti l'over 2,5 a 1,80 potrebbe far trapelare un match con più di 3 gol ma l'over 3,5 a 2,90 frena le ipotesi di goleada e quindi con la previsione dei 3 gol da vedere come potrebbero essere distribuiti. E' Lautaro Martinez a 6 l'indiziato ad aprire il match seguito da Olivier Giroud a 7 e da Marcus Thuram a 7,5. Quarto posto condiviso per Rafael Leao che vede le stesse percentuali di Noah Okafor.