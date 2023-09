Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato quanto accaduto in Juventus-Lecce, sottolineando come la direzione arbitrale abbia sostanzialmente favorito, secondo il suo personale punto di vista, la formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Di tutt'altro tono è stato invece il doppio intervento su Tuttojuve.com del giornalista Massimo Pavan, che ha invece evidenziato come la Juventus sia attaccata da diversi fronti anche per episodi minimali come corner e cartellini gialli non assegnati.

Juventus, Ziliani all'attacco: 'Col Lecce corner inventati, falli di mano non visti e cartellini rossi che scompaiono'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è tornato a scrivere della Juventus, prendendo di mira l'arbitraggio visto nella partita che i bianconeri hanno vinto per 1 a 0 contro il Lecce: "Juventus-Lecce 1-0, ovverosia: benvenuti al 'Festival dello Sgarro al Regolamento' con patrocinio AJA. Gli episodi che hanno portato all'1-0 per Madama nel match d'esibizione della 6^ giornata della A a 19 squadre sono meritevoli di attenzione: corner inventati, "mani" non viste, cartellini rossi che scompaiono e altri che arrivano come apparizioni". Ziliani, rintuzzando sull'argomento Juventus, ha poi sottolineato che i presunti errori visti in Juventus-Lecce arrivano dopo il discusso episodio del rigore non concesso al Bologna su contatto tra Illing Junior e Ndoye.

Il giornalista ha poi concluso il suo editoriale ironizzando sul fatto che la FICG, secondo lui, sta sostanzialmente ideando un nuovo regolamento atto a favore esclusivamente la squadra che a detta dello stesso Gravina rappresenta l'Italia.

Pavan: 'Sulla Juventus si fanno polemiche anche per calci d'angolo e ammonizioni, una cosa veramente ridicola'

Anche il giornalista sportivo Massimo Pavan ha parlato dell'arbitraggio visto in Juventus-Lecce e delle polemiche che sono susseguite per alcune sbavature del direttore di gara. Ecco quanto detto da Pavan su tuttojuve.com: "Troppe polemiche contro la Juve, anche per corner ed ammonizioni.

Qui ormai la Juventus è diventata l'argomento per lamentarsi di qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, una cosa veramente ridicola". Pavan ha poi lasciato da parte le polemiche per entrare nel dettaglio della partita giocata dalla Juventus e vinta di misura contro il Lecce di D'Aversa: "La Juventus con il Lecce aveva paura, ma ci sta, la gara di Sassuolo ha tolto certezze alla squadra che ha limitato al massimo gli errori difensivi, anzi ha giocato molto bene in difesa concedendo solo due tiri totali".