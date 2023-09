La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo possibile colpo per la prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi: il nome nuovo di queste settimane sarebbe quello di Albert Gudmundsson, attualmente in forza al Genoa. Per arrivare all'esterno offensivo i nerazzurri starebbero pensando a un'offerta nella prossima estate di almeno 15 milioni di euro per convincere il club ligure a cedere il giocatore.

L'idea dell'Inter per il prossimo campionato: Albert Gudmundsson dal Genoa

L'ottimo inizio di stagione dell'esterno offensivo del Genoa avrebbe attirato diversi club sul giocatore, tra cui ci sarebbero sia il Napoli che l'Inter, pronte a ragionare nella prossima campagna acquisti sul nome del giocatore genoano.

Gudmundsson si adatterebbe al meglio al modulo di entrambi i club, inserendosi sia come mezzala offensiva sia come esterno d'attacco; per questo motivo il club genoano valuterebbe il calciatore almeno 15 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare nel corso della stagione.

I nerazzurri per ora sembrerebbero avvantaggiati per arrivare al giocatore, avendolo già messo nel mirino a inizio stagione; però servirà arrivare almeno alla cifra richiesta dal Genoa per poterlo portare a Milano nella prossima sessione di mercato estiva.

L'Inter verso la Salernitana dopo la sconfitta col Sassuolo

Nell'ultima giornata di campionato i nerazzurri hanno subito la prima sconfitta della stagione nella gara interna contro il Sassuolo, che ha espugnato San Siro vincendo per 1-2 con reti di Bajrami e Berardi, che ha completato la rimonta degli emiliani con un gran tiro a giro dopo il vantaggio firmato Dumfries nel primo tempo.

Nella partita contro il Sassuolo sono stati pochi i giocatori sufficienti sotto il profilo prestazionale, con evidenti problemi sotto il punto di vista fisico e mentale, soprattutto nell'approccio al secondo tempo.

Per i nerazzurri è la prima sconfitta stagionale e arriva dopo cinque vittorie consecutive in campionato; l'Inter mantiene la vetta della classifica in condivisione però con il Milan, che ha vinto a Cagliari per 1-3.

Nella prossima gara di campionato i nerazzurri sono attesi dalla complessa trasferta di Salerno, contro una Salernitana in netta difficoltà reduce dalla sconfitta esterna in quel di Empoli per 1-0 nell'ultimo turno infrasettimanale.

In porta per l'Inter dovrebbe essere confermato Sommer nonostante il grosso errore sul primo gol del Sassuolo che ha aperto poi alla rimonta degli emiliani, mentre in attacco dovrebbero partire ancora dal primo minuto Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nonostante siano a secco da due turni.