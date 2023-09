Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe trattando con il River Plate per Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 attualmente valutato 4 milioni di euro. Il club bianconero inoltre avrebbe provato fino all'ultimo giorno del mercato estivo ad acquisire Domenico Berardi dal Sassuolo. Infine, si starebbero spegnendo le sirene per un eventuale passaggio last minute di Paul Pogba in Arabia Saudita.

Juventus, Giuntoli avrebbe messo nel mirino il gioiello del River Plater Claudio Echeverri

Il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi addosso a Claudio Echeverri.

Il giovane trequartista argentino classe 2006 sarebbe finito nella lista dei talenti segnalati dal dirigente bianconero, che nei prossimi mesi potrebbe intavolare una trattativa con la società che attualmente ne detiene il cartellino, vale a dire il River Plate. Il valore stimato di Echeverri attualmente si staglierebbe intorno ai 4 milioni di euro ma vista la sua recente promozione dalla seconda squadra a quella dei titolari, il prezzo del suo cartellino potrebbe radicalmente cambiare. E' comunque doveroso sottolineare come Echeverri andrà in scadenza di contratto con il River Plate nel dicembre del 2024 e che oltre alla Juventus su di lui avrebbero postato lo sguardo numerosi club in Europa.

Juventus, i bianconeri avrebbero provato a portare Berardi in bianconero fino all'ultimo giorno di mercato

La Juventus nella finestra di Calciomercato estiva che si è da poco conclusa avrebbe provato fino all'ultimo giorno ad acquisire le prestazioni sportive di Domenico Berardi: secondo alcune indiscrezioni infatti, al Sassuolo sarebbe arrivata un'offerta last minute da parte del direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli che avrebbe previsto un conguaglio istantaneo per Berardi da 3 milioni di euro ed un successivo pagamento di circa 25 milioni di euro da dividere nei seguenti due anni.

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali si sarebbe però opposto all'offerta della Juventus a causa del lasso di tempo ristretto che poi avrebbe avuto per trovare l'eventuale sostituto di Berardi.

Juventus, in uscita si allontana l'ipotesi di un trasferimento di Pogba in Arabia Saudita

Per quanto concerne invece le possibili uscite dalla Juventus, si starebbe raffreddando la pista che porterebbe Paul Pogba verso un club in Arabia: il calciomercato nella Saudi Pro League chiuderà infatti fra due giorni e non si registrerebbero nuovi movimenti intorno al centrocampista.

A confermare inoltre una probabile permanenza del "Polpo" nel club bianconero arrivano notizie di un incontro tra la Juventus e l'agente di Pogba che ci dovrebbe essere nel mese di settembre, con le parti che potrebbero discutere di una rimodulazione del contratto del francese.