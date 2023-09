Arrivano sempre più indiscrezioni di mercato riguardo al futuro di Alex Sandro: il terzino sinistro reinventato centrale di difesa da Massimiliano Allegri andrà in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2024, con il club che gli avrebbe già comunicato l'intenzione di non rinnovare l'accordo tra le parti.

L'entourage del brasiliano starebbe dunque cercando una nuova collocazione, con Al Nassr e Al-Hilal che sarebbero pronte ad offrire un ingaggio importante per una o due stagioni. Attualmente l'ex Porto è fermo ai box per un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese.

Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno

E' stato un pilastro della squadra bianconera per diversi anni, con 311 presenze maturate condite da 15 gol e 33 assist ma il suo tempo alla Juventus sembra terminato. Cristiano Giuntoli ha avviato una nuova politica di contenimento dei costi, ecco che l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente oltre ad un'età non più verde starebbero convincendo il club a non puntare più su di lui per il prossimo futuro.

Destino diverso dovrebbe invece toccare a Daniele Rugani, il cui contratto scadrà a fine stagione: la Juventus starebbe pensando di rinnovare l'accordo a molto meno però di quanto percepisce adesso dato che il centrale ex Empoli guadagna oltre 3 milioni netti l'anno.

Giuntoli potrebbe così presentare un'offerta da poco meno di 2 milioni l'anno per due anni.

Mediana e comparto difensivo, il club cerca rinforzi

Già per gennaio lo staff bianconero seguirebbe Strahinja Pavlovic, centrale del Salisburgo e della nazionale della Serbia, che potrebbe arricchire un parco centrali ad oggi piuttosto scarno: ai tre titolari del ruolo, Bremer, Danilo e Gatti, si aggiunge infatti il solo Rugani, serve dunque numericamente almeno un rinforzo che potrebbe arrivare già a gennaio.

Discorso simile per la mediana, laddove la società potrebbe presto perdere Paul Pogba, per il quale a inizio ottobre è atteso l'esito delle controanalisi collegate alla positività al testosterone riscontrata al transalpino nell'ambito dei controlli post Udinese vs Juventus.

Numerosi i profili seguiti al riguardo da Giuntoli: Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, Konè del del Borussia M'gladbach e Thuram del Nizza, che costano tra i 25 e i 35 milioni di euro. Più defilato Lazar Samardzic, che l'Udinese valuta circa 25 milioni di euro.