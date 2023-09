Tra poche ore la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo per disputare la quinta giornata della Serie A TIM 2023-24 e lo farà con ogni probabilità schierando il solito 3-5-2.

E' stata tuttavia una settimana di esperimenti in casa bianconera, laddove Massimiliano Allegri ha provato il 4-3-3 con Iling-Junior come mezzala sinistra, Kostic terzino sinistro e Cambiaso terzino di destra. Possibile nuova collocazione tattica anche per Nicolò Fagioli, schierato come mediano davanti la difesa in mezzo al centrocampo a 3.

Iling-Junior mezzala, Fagioli regista e Kostic terzino sinistro

A stupire più di tutto sarebbe l'arretramento di Filip Kostic: con un raggio d'azione spostato all'indietro di 20-30 metri, l'esterno serbo sarebbe chiamato ad un doppio ruolo sfiancante che lo condurrebbe a fare profondi ripiegamenti difensivi da doversi alternare a galoppate poderose per accompagnare la manovra offensive, compiti che sembrano comunque poter essere nelle corde dell'ex Francoforte che ha mostrato in questo anno e scampoli alla Juve una grande fluidità di corsa unita ad un ottimo piede in fase di cross.

Anche per Iling-Junior si tratterebbe di una trasformazione importante: l'inglese dovrebbe imparare a 'giocare' dentro il campo e non solo in fascia laddove comunque finirebbe per transitare come del resto capita spesso a Rabiot che al momento occupa quella posizione stabilmente.

E davanti?

Nel tridente a sinistra potrebbe agire sempre Iling o Kean, in mezzo Vlahovic e a destra Chiesa che traslocherebbe di fascia.

Il 3-5-2 della Juventus in questo inizio di stagione

In questo inizio di stagione il tecnico bianconero si si sta comunque affidando al 3-5-2 con Gatti titolare come centrale di destra, stato di cose che l'ex Frosinone si è conquistato sul campo ma che nell'immediato periodo sarà anche 'necessario' dato l'infortunio che terrà Alex Sandro lontano dai campi per oltre un mese.

Danilo e Bremer stanno sempre completando il pacchetto arretrato, con il trio Rabiot- Locatelli-Fagioli/Miretti a dar invece vita alla mediana. Come esterno di sinistra in una primissima fase Allegri ha sempre preferito Cambiaso ma nelle ultime gare Kostic è tornato il padrone della fascia: a destra invece è partito titolare Weah ma piano piano McKennie ha guadagnato posizioni venendo schierato per l'appunto largo dal tecnico.

Davanti intoccabili Chiesa e Vlahovic: i due dovrebbero partire titolari anche oggi per poi probabilmente riposare nel prossimo match che vedrà i bianconeri impegnati contro il sorprendente Lecce tra le mura amiche.