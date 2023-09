Il mercato della Serie A potrebbe presto riaccogliere un grande ex protagonista, Matthijs de Ligt. Dopo aver lasciato il campionato italiano nel Calciomercato estivo del 2022, sembrava che il giovane olandese avesse trovato una società pronta a garantirgli il definitivo salto di qualità come il Bayern Monaco. Anche il grande investimento compiuto dai tedeschi per portarlo in Baviera, quasi 80 milioni di euro, deponeva in tal senso, ma le cose poi sono andate diversamente. Con l'arrivo di Kim Min-Jae l'olandese è infatti finito in panchina, con la conseguenza che un suo addio e un conseguente ritorno in Italia potrebbe non essere così lontano dal concretizzarsi.

De Ligt è diventato una riserva nel Bayern Monaco

Nel Bayern Monaco, de Ligt è gradualmente scivolato verso il fondo delle gerarchie, con l'allenatore Thomas Tuchel che sembra preferirgli la coppia di difensori centrali formata da Kim e Upamecano. Dopo i primi 45 minuti giocati nella sfortunata sfida persa in Supercoppa contro il Lipsia, l'olandese è stato sempre meno utilizzato, accumulando solamente 36 minuti di gioco.

Uno stato di cose questo che nelle ultime settimane ha riacceso i riflettori del calciomercato, con de Ligt che è stato di nuovo accostato alla Serie A: la Juventus sarebbe in cima alla lista delle squadre interessate anche per via degli ottimi rapporti tra il club e Rafaela Pimenta, l'agente di de Ligt.

La difesa della Juventus, nonostante le recenti ottime prestazioni, potrebbe beneficiare notevolmente del ritorno del giovane difensore olandese, soprattutto adesso che il parco centrali si è ridotto numericamente dato l'addio di Bonucci e il futuro molto incerto di Rugani e Sandro che in estate potrebbero lasciare la società.

Anche il Milan potrebbe entrare nella lotta per l'olandese data soprattutto l'esigenza di sostituire Simon Kjaer la cui parabola sembra ormai discendente anche a causa dei tanti infortuni che ogni anno ne condizionano le prestazioni.

Le dichiarazioni di Tuchel su de Ligt

Anche Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha recentemente commentato la situazione di de Ligt in conferenza stampa, sottolineando come il giovane olandese meriti di giocare al 100% sottolineando la disponibilità mostrata sin qui dall'olandese nel contribuire in qualsiasi momento all'operato della squadra.

I fatti però raccontano una realtà diversa, un addio dunque non appare così impensabile. Già la prossima sessione invernale potrebbe regalare importanti novità.