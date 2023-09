In queste prime tre partite di campionato Paul Pogba è sempre stato a disposizione della Juventus. Il francese contro Bologna e Empoli ha giocato due spezzoni di gara dimostrando di essere un giocatore importante per i bianconeri. In Toscana il francese ha ritrovato anche il gol, annullato per un fuorigioco di Dusan Vlahovic. Ma nel finale della gara Paul Pogba ha sentito un fastidio alla coscia, non ha lasciato il campo ma Massimiliano Allegri lo ha spostato più avanti per evitare di farlo correre. Al termine della partita il tecnico livornese ha svelato che nelle prossime ore il suo numero 10 si sottoporrà ad accertamenti strumentali.

La speranza della Juventus e del suo allenatore e che per Pogba non si tratti di nulla di grave.

Pogba importante per la Juventus

Paul Pogba è un giocatore capace di fare la differenza per la Juventus. Infatti, nei due spezzoni di gara contro Bologna ed Empoli ha fatto vedere di essere un calciatore ancora in grado di poter spostare gli equilibri. Contro i rossoblu Paul Pogba fa un grande recupero palla e la serve a Iling - Junior che confeziona l’assist per il gol di Dusan Vlahovic. Mentre con l’Empoli, il numero 10 juventino è apparso davvero nel vivo del gioco e compagno lo hanno cercato con grande frequenza. Inoltre, al Castellani, Pogba ha ritrovato anche il gol anche se il fuori gioco di Vlahovic ha reso vana la sua rete.

In ogni caso il fatto che abbia trovato la porta è di certo un buon segnale. Ma nel finale di gara, su un contrasto, il francese ha sentito un fastidio muscolare e adesso sta tenendo in apprensione la Juventus e Massimiliano Allegri: “Ha un fastidio dietro, gli esami strumentali diranno cosa ha”. Ma il tecnico livornese non ha dubbi sulle qualità di Paul Pogba: “È un giocatore diverso, basta vedere come gioca la palla, i tempi che ha, la tecnica che ha”.

Dopo la pausa la Juventus sfiderà la Lazio

La Juventus, in questi giorni, godrà di qualche ora di relax. Infatti, i bianconeri dovranno fare i conti con la pausa per la nazionale che porterà 13 giocatori a lasciare la Continassa. Massimiliano Allegri, però, spera che Paul Pogba non abbia accusato un problema di grave entità e che possa sfruttare la pausa per crescere il suo livello di condizione.

Al JTC, comunque resteranno giocatori come Nicolò Fagioli, Andrea Cambiaso, Moise Kean, Gleison Bremer e Alex Sandro. Tutti loro potranno lavorare al meglio in vista del match contro la Lazio. Per rivedere il gruppo al completo, invece, bisognerà attendere la prossima settimana. Adesso, però, tutte le attenzioni del mondo Juventus sono rivolte verso Paul Pogba e l’attesa è per capire quale sarà l’esito degli esami a cui verrà sottoposto il francese.