L'Inter è stata la protagonista assoluta dell'ultima sessione estiva di Calciomercato, con tante operazioni fatte sia in entrata che in uscita. La società nerazzurra, però, starebbe cominciando a lavorare già per il futuro per anticipare la concorrenza su quelli che potrebbero essere gli obiettivi principali. Il club meneghino punterà a puntellare ulteriormente il centrocampo, soprattutto ragionando sul fatto che Mkhitaryan è in scadenza di contratto e al momento non si parla ancora di rinnovo. Per questo motivo sarebbe stato sondato il terreno per Jorginho, attualmente in forza all'Arsenal, che tornerebbe volentieri in Italia.

La Juventus farà sicuramente qualcosa per rinforzare la difesa, ancor di più dopo l'addio di Leonardo Bonucci. I bianconeri si stanno guardando intorno e l'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Alessandro Buongiorno, che è stato già vicino all'addio al Torino, ad un passo dall'Atalanta questa estate. Alla fine il giocatore ha detto no, ma non è da escludere a prescindere un ripensamento.

Inter su Jorginho

L'Inter ha rivoluzionato il centrocampo nell'ultima sessione di calciomercato con gli arrivi di Davide Frattesi e Davy Klaassen e potrebbe completare l'opera il prossimo anno. In scadenza di contratto c'è Mkhitaryan, mentre Stefano Sensi non dà garanzie dal punto di vista fisico e potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Per questo motivo la società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un elemento di qualità e avrebbe messo gli occhi su Jorginho, attualmente in forza all'Arsenal dove, però, non è un titolare inamovibile. Innesto che andrebbe anche incontro al piano dei dirigenti nerazzurri, che stanno provando ad italianizzare la rosa. L'italo brasiliano ha perso, almeno per ora, il posto in Nazionale e proprio per questo spinge per giocare con maggiore continuità.

Non è da escludere un tentativo già a gennaio, quando potrebbe essere ceduto Sensi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. A quel punto l'Inter potrebbe girare la cifra all'Arsenal, magari con l'aggiunta di qualche bonus, sfruttando il fatto che Jorginho sia in scadenza di contratto a giugno 2024, altrimenti si proverà ad ingaggiarlo a parametro zero.

Juventus su Buongiorno

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa. Il centrale è stato ad un passo dall'addio al Torino quest'estate, con l'Atalanta che aveva già trovato l'intesa con i granata ma lui ha preferito restare all'ombra della Mole. Le cose potrebbero cambiare con i bianconeri, che sono pronti ad offrire al Toro una cifra intorno ai 10 milioni di euro e il cartellino di Federico Gatti, per una valutazione complessiva che supererebbe quota 30 milioni di euro.