La terza giornata di Serie A regala subito grandi emozioni con risultati importanti e con una sosta in attesa dei due big match tra Inter e Milan, e tra Juventus e Lazio. In questa giornata, spiccano le vittorie dei rossoneri e nerazzurri, della Juventus e soprattutto della Lazio che infligge il primo ko ai campioni d'Italia del Napoli.

Serie A, Inter e Milan in testa a punteggio pieno

In testa alla classifica, troviamo due squadre a punteggio pieno: Inter e Milan. Rossoneri e nerazzurri arriveranno con grande autostima e consapevolezza al derby in programma il 16 settembre che potrebbe già essere una svolta importante in ottica Scudetto.

La formazione guidata da Stefano Pioli offre un'altra prova di gioco e personalità espugnando l'Olimpico grazie al 2-1 sulla Roma. Strepitosa la rovesciata di Leao che insieme a Giroud (4 gol in 3 partite per il francesi) trascinano il Diavolo.

L'Inter risponde presente e non sbaglia contro una Fiorentina che cade sotto i colpi della squadra di Simone Inzaghi. Un 4-0 che rimarca la grande prova offensiva dei nerazzurri con un Lautaro Martinez in grande spolvero. Doppietta per il Toro che sale a 5 reti in campionato. Ottima prestazione anche per Marcus Thuram che trova la sua prima rete nel campionato italiano. Chiude i giochi il calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu.

Frena invece il Napoli di Rudi Garcia alla prima sconfitta in campionato.

Gli azzurri cadono 2-1 in casa contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri che conquista tre punti importanti dopo le prime due sconfitte in campionato. I biancocelesti sbancano il Maradona grazie alle reti di Kamada e Luis Alberto, autore di una prestazioni di grande spessore.

Empoli-Juve: 0-2. Sorpresa Lecce, primi tre punti per il Toro

In attesa del derby di Milano, la Juventus ritrova la vittoria grazie al successo esterno contro l'Empoli che rimane così a zero punti in classifica. Al Castellani, i bianconeri s'impongono per 2-0 grazie alle reti di Danilo e Chiesa, che nonostante le sirene estive della Premier League, è al centro del progetto bianconero di Max Allegri.

Insieme alla Vecchia Signora, c'è la prima grande sorpresa del campionato ovvero il Lecce di Roberto D'Aversa, ancora imbattuto in questa Serie A. I giallorossi battono 2-0 la Salernitana grazie alle reti di Kristic e capitan Strefezza, che regalano la seconda vittoria casalinga. Torna alla vittoria anche l'Atalanta che dopo il passo falso contro il Frosinone, batte il Monza con una super prestazione di Gianluca Scamacca, autore di una doppietta nel 3-0 finale.

Primi tre punti anche per Torino e Bologna. I granata stendono 1-0 il Genoa grazie alla splendida rete di Radonjic, mentre l'undici di Thiago Motta rimonta il Cagliari grazie alla rete nel finale del giovane Fabbian. Pareggio 0-0 tra Udinese e Frosinone.