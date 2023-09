Secondo le ultime dalla Spagna, la Juventus e l'Atletico Madrid potrebbero aprire un tavolo di trattativa nella sessione invernale di riparazione del 2024, con i profili di Alvaro Morata e Dusan Vlahovic che potrebbero rientrare in uno scambio che prevedrebbe anche un conguaglio economico da parte dei "Colchoneros". La Juventus nell'estate del 2024 potrebbe nuovamente bussare alla porta del club iberico anche per Rodrigo De Paul, mediano che il club spagnolo ad oggi valuterebbe 35 milioni di euro.

Juventus, Morata piacerebbe sempre ai bianconeri: a gennaio si potrebbe pensare ad uno scambio con Vlahovic

La Juventus e l'Atletico Madrid starebbero discutendo per aprire un asse di mercato che porterebbe al cambio di maglia almeno tre elementi, vale a dire Alvaro Morata, Dusan Vlahovic e Rodrigo De Paul. Due di questi, Morata e Vlahovic, sarebbero direttamente legati alla stessa trattativa, in quanto la Juventus non avrebbe ancora abbandonato la pista che potrebbe portare l'attaccante spagnolo per la terza volta a vestire la maglia bianconera. L'Atletico, che non dovrebbe abbassare le richieste economiche fatte per Morata fino a qualche settimana fa, vale a dire 20 milioni di euro, accetterebbe di lasciare andare via il bomber iberico a patto di trovare un suo degno sostituto, ecco perché le due società potrebbero tornare a discutere nella sessione di mercato invernale per uno scambio che vedrebbe Vlahovic approdare in Spagna al posto di Morata.

Ovviamente e come era stato in estate per la trattativa poi saltata tra Juventus e Chelsea per il profilo di Lukaku, la società bianconera pretenderebbe da parte dell'Atletico Madrid l'aggiunta di un conguaglio economico corrispondente alla differenza di valutazione tra il cartellino di Vlahovic e quello dello spagnolo. Soldi che andrebbero cosi a coprire ulteriormente quel rosso in bilancio che Giuntoli starebbe cercando di alleggerire ormai da settimane e che dovrebbero ammontare, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, a non meno di 50 milioni di euro.

Juventus, i bianconeri avrebbero tentato di acquisire De Paul in estate e ne seguirebbero ancora le tracce

La Juventus seguirebbe da tempo anche il profilo di Rodrigo De Paul, centrocampista tutto fare attualmente tra le fila dell'Atletico Madrid. Secondo indiscrezioni dalla Spagna, la società bianconera avrebbe tentato un approccio per il mediano argentino anche nella sessione di mercato da poco conclusa, ma i "Colchoneros" si sarebbero rifiutati di aprire ad una cessione del calciatore ex Udinese.

Nella prossima estate però, la Juventus potrebbe tornare alla carica per De Paul, forte di un altro anno passato e di un contratto che per l'argentino scadrà nel 2026. Il costo del suo cartellino attualmente si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una valutazione che potrebbe però calare per un calciatore che nel prossimo maggio compirà 30 anni.