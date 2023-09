Nel recente match contro l'Empoli, Federico Chiesa ha dimostrato ancora una volta il suo valore per la Juventus.

Nel dopogara la sua prestazione è stata elogiata da Beppe Bergomi, commentatore sportivo, che ha sottolineato l'importanza di Chiesa per la squadra.

Il commentatore sportivo Bergomi ha parlato di Federico Chiesa

Beppe Bergomi ha affermato: "La sua determinazione a volte può sembrare eccessiva, ma è ciò che rende la Juventus un team imprevedibile e capace di adattarsi al gioco", un'osservazione che mette in luce l'unicità del ruolo di Chiesa nella squadra di Allegri.

L'opinionista sportivo ha poi aggiunto: "La sua cattiveria agonistica permette alla Juventus di essere una squadra meno piatta".

Chiesa ha iniziato la stagione in gran forma, segnando due gol nelle prime tre partite, sfruttando al meglio il suo nuovo ruolo al centro dell'attacco.

Tuttavia, nonostante la sua determinazione, Chiesa ha ancora margini di miglioramento, specialmente nella gestione della sua aggressività in campo, ma sta lavorando duramente per perfezionare il suo gioco. Come dichiarato da Massimiliano Allegri in una recente intervista a Dazn, se impiegato in attacco Chiesa può andare comodamente in doppia cifra sul piano realizzativo.

Federico Chiesa ha deciso di rimanere nella Juventus

In estate Federico Chiesa è stato avvicinato a diverse squadre nel recente Calciomercato estivo, dal Newcastle al Liverpool fino all'Aston Villa. Alla fine ha deciso di rimanere alla Juventus anche perché vuole riscattare l'ultima stagione e mezza condizionata dall'infortunio al ginocchio e dal recupero graduale.

Come dichiarato da Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione Chiesa ha iniziato in maniera importante migliorando la sua condizione fisica. Lo dimostra anche il recente match contro l'Empoli, in cui ha dato non solo un contributo importante dal punto di vista tecnico, segnando il gol del 2-0, ma anche aiutando la squadra dal punto di vista difensivo.

Il contratto di Chiesa è in scadenza a giugno 2025

Prossimamente la Juventus potrebbe incontrare gli agenti sportivi di Chiesa per valutare il suo prolungamento di contratto. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025 e potrebbe allungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera per una o due stagioni. Attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione, secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore vorrebbe andare a percepire circa 7 milioni di euro a stagione.

Se dovesse dimostrare la sua importanza come già fatto in questo inizio di stagione, un suo prolungamento di contratto con incremento di ingaggio diventerebbe una possibilità concreta.