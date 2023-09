Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Franco Causio ha parlato ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia della Juventus e della partita persa con il Sassuolo, lanciando una stilettata piuttosto diretta alla formazione bianconera per gli errori marcati commessi contro gli emiliani. Anche l'ex Sergio Brio a Tuttosport ha commentato il match perso contro il Sassuolo dalla Juve, sottolineando come gli uomini di Massimiliano Allegri abbiano capitolato a fronte di sbagli troppo evidenti.

Juventus, Causio duro coi bianconeri: 'Col Sassuolo visti errori inammissibili, da scherzi a parte'

L'ex calciatore della Juventus Franco Causio è stato intervistato nelle scorse ore dal Nuovo Quotidiano di Puglia e tra gli argomenti trattati c'è stata la sconfitta incassata dai bianconeri per 4 a 2 contro il Sassuolo. Causio, lanciando una stilettata alla difesa della Juve ha detto: "Prima o poi alla Juve doveva accadere quello che è accaduto col Sassuolo. Una Juve da scherzi a parte, in difficoltà e con errori grotteschi, inammissibili". Causio, parlando poi della partita che vedrà Juventus e Lecce affrontarsi domani sera ha aggiunto: "Lecce è la mia città, il Salento è la mia terra. Sul piano personale non posso che augurarmi che la Juve vinca lo scudetto e che il Lecce continui sino alla fine a collezionare record e a sbalordire.

Magari arrivando in Europa". Causio ha infine concluso la sua intervista restando proprio sul tema Lecce, elogiando la scelta del presidente Sticchi Damiani di aver assunto un direttore sportivo navigato come Pantaleo Corvino e quella di aver scelto un tecnico dal gioco e dagli schemi aggressivi come Roberto D'aversa.

Juventus, Brio: 'Col Sassuolo ho visto una buona reazione alla quale sono seguiti errori gravi'

Anche un altro ex della Juventus, Sergio Brio, è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport e parlando della partita persa con il Sassuolo ha detto: "Ho visto una Juventus che ha avuto una reazione dopo lo svantaggio, ma poi ha commesso i gravi errori che sono costati il risultato.

Ho visto impegno, ma se giochi nella Juve devi avere anche un atteggiamento psicologico aggressivo e molto equilibrato, che ti consenta di sbagliare pochissimo". Brio, restando in tema Juventus, ha poi parlato dei due attaccanti bianconeri affermando di apprezzare particolarmente Federico Chiesa ed analizzando poi quella che è stata la partita di Dusan Vlahovic contro il Sassuolo. Secondo l'ex juventino, Vlahovic avrebbe si sbagliato qualche gol sotto porta ma si sarebbe preso carico in gran parte della manovra offensiva della squadra, permettendo ai suoi compagni di risalire il campo grazie alla gestione di palloni difficili da controllare. Infine, Brio ha sottolineato come Chiesa e Vlahovic compongano una delle coppie migliori della Serie A.