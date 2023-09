Il giocatore simbolo dell'Inter in questi mesi è stato Lautaro Martinez, che non solo guida la classifica dei cannonieri del campionato, ma indossa anche la fascia di capitano, ereditata da Samir Handanovic. Dalla vittoria del Mondiale, il "Toro" sembra aver trovato una nuova consapevolezza e ha dato maggiore continuità dal punto di vista del rendimento e finalizzativo. Anzi, anche quando la prestazione sembra essere insufficiente riesce poi a incidere, come successo in Champions League contro la Real Sociedad. Per l'attaccante argentino inevitabilmente non mancano gli estimatori e tra questi ci sarebbe il Manchester United, pronto a fare follie in vista della prossima estate.

La Juventus sarebbe alla ricerca di un elemento in grado di accendere la luce anche nelle giornate no, cosa che sembra mancare all'interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Alla luce di ciò, i bianconeri starebbero pensando a quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Si tratta di Paulo Dybala, che è rimasto molto legato all'ambiente bianconero.

Manchester United su Lautaro Martinez

Il nome di Lautaro Martinez potrebbe essere ancora una volta al centro delle voci di mercato nei prossimi mesi. Sui media si sta parlando anche di rinnovo di contratto con l'Inter, attualmente in scadenza a giugno 2026, con aumento dell'ingaggio, ma non è da escludere l'inserimento di qualche club sull'attaccante argentino.

Il Toro piace in tutta Europa e ormai si è consacrato a suon di gol in Italia e in Europa. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Manchester United, che è alla ricerca di una prima punta di alto livello, cosa che manca da diversi anni all'interno della rosa a disposizione di Erik Ten Hag.

I Red Devils spesso hanno dimostrato di non badare a spese e lo stesso potrebbero fare con il classe 1997.

L'Inter non vorrebbe privarsi di lui, ma un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare i piani. Proposta che, comunque, dovrebbe essere vicina ai 150 milioni di euro, mentre per il giocatore, per convincerlo a lasciare a Milano, potrebbe servire un ingaggio da oltre 10 milioni di euro, visto che adesso guadagna poco più di 6 e l'Inter per rinnovare sarebbe pronta a toccare quota 7,5 milioni con i bonus.

Juventus, torna di moda il nome di Dybala

Paulo Dybala sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma ma, qualora non dovesse arrivare l'intesa, non è da escludere la cessione essendo in scadenza a giugno 2025. Su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, che sognerebbe un clamoroso ritorno in bianconero. Il giocatore non ha mai nascosto il proprio legame con i colori bianconeri e con i tifosi e proprio per questo non è possibile escludere l'affare.

La Juve potrebbe mettere sul piatto 15 milioni di euro, avvicinandosi alla clausola rescissoria di 20 milioni, oltre al cartellino di Arkadiusz Milik, superando dunque il valore della clausola. Bisognerà vedere se i capitolini accetteranno o se proveranno a blindare fino all'ultimo il giocatore cercando di non privarsene.