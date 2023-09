In queste ore, la Juventus ha avuto modo di analizzare gli errori fatti contro il Sassuolo. L’unità di crisi bianconera si è suddivisa in due, da una parte Massimiliano Allegri e dall’altra Cristiano Giuntoli. Il tecnico livornese avrebbe riunito la squadra solo per entrare nei dettagli degli errori di campo mostrando ai suoi ragazzi i video della partita. Mentre Cristiano Giuntoli avrebbe avuto colloqui singoli con i giocatori. La linea della Juventus, stando a quanto rivelato da Tuttosport, sarebbe stata quella di entrare nei dettagli di questo blackout senza alzare la voce, Massimiliano Allegri non avrebbe urlato con il gruppo preferendo la via della calma.

L’obiettivo sarebbe quello di motivare la squadra e responsabilizzare i giocatori. Inoltre anche tutto lo staff tecnico è stato a colloquio da Cristiano Giuntoli perché una partita non può cancellare quanto di buono fatto in questi tre mesi.

La Juventus deve ripartire

Dopo i vari confronti tra la squadra, Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, il focus della Juventus deve essere sul campo. Infatti, martedì 26 settembre i bianconeri saranno in campo per affrontare il Lecce. Questa partita servirà per ripartire anche se probabilmente Massimiliano Allegri farà un po’ di turnover. Infatti, la Juventus dovrà giocare tre sfide ravvicinate e per questo motivo sarà importante gestire le energie. Lo staff tecnico bianconero sta pensando ad un turnover ragionato per permettere a chi è più stanco di riposare in vista del match contro l’Atalanta.

Non ci saranno, invece, novità in porta dove sarà conferma Wojciech Szczesny nonostante gli errori fatti contro il Sassuolo. Mentre per quanto riguarda Federico Gatti la decisione sarà presa da Massimiliano Allegri, nelle prossime ore. Anche in attacco ci sarà qualche novità e il candidato principale a rifiatare sembra essere Federico Chiesa.

Video per analizzare gli errori

La Juventus, dopo la sconfitta contro il Sassuolo [VIDEO], si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la gara contro il Lecce. Prima di proiettarsi totalmente al match infrasettimanale Massimiliano Allegri ha voluto analizzare ciò che non è andato a Reggio Emilia. Il tecnico livornese ha insistito soprattutto sulla mentalità della squadra.

La Juventus ha un gruppo giovane che ha perso giocatori di esperienza come Di Maria, Bonucci, Paredes e Cuadrado. Per questo motivo, l’obiettivo dello staff tecnico e di Cristiano Giuntoli è quello di dare motivazioni forti ai calciatori per evitare blackout come quello contro il Sassuolo.