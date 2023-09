Secondo le ultime di mercato dalla Spagna, la Juventus avrebbe messo tra i nomi osservati per il mercato di gennaio anche Charles De Ketelaere, trequartista belga attualmente in forza all'Atalanta. Inoltre il club bianconero starebbe pensando anche ad un centrocampista con i nomi di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Lazar Samardzic dell'Udinese tra i papabili favoriti.

La Juventus osserverebbe a sorpresa il nome di De Ketelaere per il mercato di gennaio

La Juventus potrebbe attingere al mercato di gennaio per potenziare il proprio reparto offensivo e dalla Spagna indiscrezioni vorrebbero il club bianconero su Charles De Ketelaere.

Il trequartista ex Milan passato all'Atalanta nella scorsa sessione estiva di rafforzamento tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro totali, piacerebbe particolarmente ad Allegri che in lui vedrebbe quel tassello mancante per rendere la manovra offensiva dei bianconeri sempre più fluida. Il piano di Giuntoli per accontentare il tecnico toscano, potrebbe dunque essere quello di pagare nella finestra di riparazione invernale all'Atalanta una cifra superiore rispetto a quella che i bergamaschi dovrebbero poi versare per contratto nelle casse del Milan, permettendo cosi a Percassi di guadagnare comunque una buona cifra con un calciatore arrivato a Bergamo da pochi mesi.

E' doveroso comunque sottolineare come l'operazione per De Ketelaere apparirebbe quanto meno complicata da portare a termine per la Juventus, non solo per i costi ma soprattutto per la serie di incastri di mercato che richiederebbe una trattativa simile.

Juventus, a centrocampo piacciono diversi nomi tra cui Hojbjerg e Samardzic

Sicuramente meno complicata per la Juventus apparirebbe per gennaio la trattativa per Pierre-Emile Hojbjerg: il centrocampista del Tottenham sarebbe in uscita dalla compagine inglese già per il mese di gennaio e la sua valutazione si attesterebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Voci di corridoio, testimonierebbero un incontro tra gli agenti del mediano danese e la dirigenza della Juventus, che in lui vedrebbero il possibile erede di Paul Pogba. Come alternativa, Giuntoli avrebbe sul taccuino diversi nomi per il centrocampo e tra questi ci sarebbe Lazar Samardzic dell'Udinese. Il mediano serbo, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore a Sportweek ha parlato del suo futuro, dicendo quanto segue: "Il futuro? Sono pronto per una grande. Ho 21 anni: tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo, devo migliorare nell’attaccare gli spazi". Un desiderio, quello di Samardzic che potrebbe essere accontentato dal patron Pozzo che a gennaio dovrebbe immetterlo nuovamente sul mercato con una valutazione di circa 30 milioni di euro.