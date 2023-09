In un recente articolo pubblicato su bianconeranews, il giornalista Mirko Nicolino ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Il giornalista suggerisce che, nonostante l'unità di intenti tra proprietà, staff societario e area tecnica per la stagione in corso, la società bianconera potrebbe decidere di affidarsi ad una nuova guida tecnica per la stagione 2024-2025.

Il giornalista ha sottolineato le considerazioni fatte nell'articolo condividendo anche un post su X: 'La stagione 2023-2024 dovrebbe essere l'ultima di Allegri alla Juventus.

Tra i tecnici più stimati alla Continassa c'è Thiago Motta, ma attenzione ad Antonio Conte, con il quale ormai l'armistizio è stato "firmato" da tempo. Da qui a giugno, però, c'è ancora una vita...'.

Il giornalista sportivo Nicolino ha parlato della possibile sostituzione di Allegri per la stagione 2024-2025

L'articolo anticipa che questa potrebbe essere l'ultima stagione di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus, anche se potrebbe essere necessario raggiungere un'intesa sulla risoluzione anticipata del suo contratto con un anno di anticipo.

Nicolino elenca anche alcuni nomi che sono valutati dalla società bianconera, fra questi ci sarebbe anche Igor Tudor. Un altro allenatore che attira l'attenzione è Thiago Motta, grazie al suo lavoro di successo a Bologna e al crescente sostegno che riceve presso la sede della Continassa.

Infine, l'articolo riporta che Antonio Conte è di nuovo una possibilità per la panchina della Juventus. Dopo le tensioni degli anni precedenti, sembra che sia stato raggiunto un'intesa e i rapporti tra Conte e il club sembrano essere tornati sereni. L'ex capitano della Juventus è apprezzato all'interno dell'ambiente, e alcune figure influenti nella società bianconera pensano che la sua determinazione e la sua connessione con il DNA Juventus potrebbero essere decisiva per riaprire un nuovo progetto vincente.

L'agente sportivo Massimo Brambati sul futuro della panchina della Juventus

Le parole di Massimo Brambati, ex giocatore e agente sportivo, forniscono una valutazione interessante sulla situazione degli allenatori emergenti in Serie A. L'agente sportivo a Tmw Radio ha dichiarato che sono tre i nomi come possibili successori di Allegri sulla panchina della Juventus: Thiago Motta, Igor Tudor e Antonio Conte.

Brambati ha voluto elogiare anche il tecnico del Brighton De Zerbi, molto richiesto non solo in Italia ma anche in Inghilterra e Spagna.

Evidente però che la situazione potrebbe cambiare a fine stagione nell'eventualità in cui la Juventus dovesse ritrovarsi a lottare per il campionato, senza contare la possibilità di vincere la Coppa Italia in questa stagione.