Il Calciomercato estivo si è chiuso meno di due settimane fa ma nonostante questo diverse società continuano a programmare in previsione di gennaio ma anche di giugno. Fra quelle più attive spicca la Juventus, che starebbe valutando l'acquisto per la prossima stagione di uno dei giovani più interessanti del calcio francese. Parliamo di Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo.

Dell'argomento ha parlato anche l'agente Michele Fratini alla Rai, sottolineando come la società bianconera starebbe lavorando al suo acquisto in quanto considerato un investimento significativo per il presente e per il futuro.

Fratini ha parlato del possibile approdo di Habib Diarra alla Juventus

'La Juventus sta valutando Habib Diarra da tempo e probabilmente riuscirà ad acquistarlo'. Queste le dichiarazioni di Michele Fratini alla Rai: 'Diarra è un centrocampista classe 2004 veloce nelle ripartenze e bravo ad intercettare le azioni degli avversari, sarà utile'.

Nato il 3 gennaio 2004 in Senegal ma con cittadinanza francese, il giovane centrocampista ha dimostrato di possedere una combinazione di qualità interessanti sul campo. Il suo ruolo principale è il mediano, e nonostante non sia fisicamente imponente (179 cm per 74 kg) ha dimostrato di avere dinamismo e forza fisica.

Ciò che rende Habib Diarra un giocatore interessante è la sua versatilità.

Nonostante sia principalmente un centrocampista di copertura, ha dimostrato una buona tecnica individuale e una discreta capacità di andare al tiro da fuori area. Quando si sposta in avanti, non esita a cercare situazioni di uno contro uno e ad esibirsi in dribbling utili a creare la superiorità in attacco. Lo Strasburgo richiede una somma di 20 milioni di euro per cedere Habib Diarra.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri centrocampisti in previsione della stagione 2024-2025. Uno dei profili che piace alla società bianconera è quello di Emmanuel Koné, giocatore classe 2001 del Borussia Monchengladbach già seguito da Deschamps per la nazionale francese. Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio si starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro come alternativa a Timothy Weah.

Piace il giocatore francese Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro: fino ad allora nel ruolo Allegri schiererà Weston Mckennie, come già accaduto nella vittoriosa trasferta di Empoli.