Nelle scorse ore il giornalista Massimo Pavan ha commentato sul portale Tuttojuve.com l'episodio contestato dalla Juventus nella partita con il Sassuolo che ha visto Domenico Berardi prendere un cartellino giallo, anziché rosso, per un'entrata potenzialmente pericolosa ai danni di Gleison Bremer. Anche il giornalista Rai Paolo Paganini su X ha sottolineato come Berardi meritasse una sanzione maggiore rispetto alla sola ammonizione conferitagli, evidenziando inoltre una mancanza di concentrazione da parte di una Juve troppo leggera in difesa.

Juve, Pavan sul mancato rosso a Berardi: 'Espellendolo si aiutava l'Inter, che già ha un calendario amico'

Il giornalista sportivo Massimo Pavan è tornato a commentare sul portale Tuttojuve.com quanto accaduto nella partita tra Sassuolo e Juventus, scendendo nello specifico dell'episodio inerente il mancato rosso a Domenico Berardi per il fallo a gamba tesa ai danni di Gleison Bremer. "Berardi era da rosso ma espellendolo si aiutava l’Inter che già ha un calendario amico, chissà come questo cervellone di Pc che ha fatto i calendari ha messo in sequenza Sassuolo- Juventus e poi Inter-Sassuolo e non viceversa, tipo Sassuolo-Inter e poi Juventus-Sassuolo, forse perché l'Inter giocava le coppe? Ci sono tantissime coincidenze che in questo calendario fanno pensare".

Pavan, restando in tema Juventus, ha poi messo da parte le polemiche arbitrali per focalizzare la sua critica nei confronti di una squadra che contro il Sassuolo non ha giocato ai massimi livelli: "Commessi errori imbarazzanti e da dilettanti, unica consolazione non sentire le balle sul vantaggio delle coppe ed altre cavolate.

E' chiarissimo l'intento di qualcuno, questa squadra deve lottare sempre per vincere, se abbassa l'attenzione fa figuracce come a Reggio Emilia".

Juventus, Paganini: 'L'espulsione di Berardi avrebbe potuto cambiare la partita ma i bianconeri non possono prendere 4 gol dal Sassuolo'

Anche il giornalista della Rai Paolo Paganini ha commentato sul proprio account X la mancata espulsione di Domenico Berardi nella partita tra Sassuolo e Juventus: "Tante polemiche per palla dentro o fuori in Juventus Lazio.

Ieri Berardi andava espulso e invece no. Quindi? Magari la partita avrebbe avuto un’altra storia al di là di come l’ha interpretata la Juventus". Paganini, tralasciando poi le polemiche arbitrali, si è focalizzato sulla prestazione fornita dalla Juventus scrivendo: "Una squadra che ha un solo obiettivo non può prendere 4 gol dal Sassuolo. Mancanza di concentrazione da squadra da torneo amatori, non sono ammissibili certi errori".