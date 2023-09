La Juventus sembra essere interessata al terzino destro Sacha Boey del Galatasaray, secondo quanto riportato dalla stampa turca. Boey, classe 2000, è un terzino francese con passaporto camerunese e ha contribuito alla vittoria del campionato turco con il Galatasaray. Tuttavia, il suo contratto scadrà a giugno 2025, il che lo rende un potenziale obiettivo di mercato per diverse società.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Boey, sarebbe valutato 25 milioni di euro

Il terzino Boey ha attirato l'attenzione non solo della Juventus, ma anche di squadre del campionato inglese come il Liverpool e il Newcastle United.

Inoltre, l'Inter ha già avuto contatti con il Galatasaray in merito al giocatore. Il prezzo richiesto dal Galatasaray per Boey è di circa 25 milioni di euro, e la società turca sembra determinato a ottenere un buona somma per il giocatore francese

La Juventus, alla ricerca di un terzino destro, potrebbe considerare Boey come un acquisto ideale per il 2024, anche se dovrà fare i conti con l'interesse di altre società per il giocatore. Fra queste ci sarebbe anche l'Inter, anche se la società milanese attualmente ha due giocatori importanti per il fascia destra come Juan Cuadrado e Denzel Dumfries. Nell'eventualità di una cessione dell'olandese la società milanese potrebbe fare un'offerta al Galatasaray per il giocatore francese.

Per quanto riguarda la Juventus Boey sarebbe l'alternativa a Timothy Weah anche se non è da considerare il fatto che possa diventare il titolare della fascia destra bianconera. Attualmente Massimiliano Allegri sta adattando McKennie come giocatore di fascia destra, anche se l'americano è una mezzala d'inserimento.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare altri giocatori francesi, non solo per la fascia destra difensiva ma anche per il centrocampo. Le ultime notizie di mercato parlano di una società bianconera pronta a rinforzare il centrocampo con altri giovani francesi. Uno dei preferiti rimane Habib Diarra, già avvicinato alla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.

Il classe 2004 ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro, è rimasto allo Strasburgo ma è probabile lasci la società francese a fine stagione. Altro giocatore seguito dalla società francese è Emmanuel Koné, che ha tre anni in più rispetto al giocatore dello Strasburgo e che è attualmente un riferimento del Borussia Mönchengladbach. Già seguito da Deschamps per la nazionale francese sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera. Giocatori che rientrano nel discorso di Giuntoli fatto durante la sua presentazione, garantire competitività e sostenibilità finanziaria alla società bianconera considerando che sono giocatori che in futuro potrebbero essere rivendibili essendo molto giovani ma che già hanno dimostrato molto con le loro società.