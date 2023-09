Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali turchi, in particolare da tibarhaber.com, la Juventus avrebbe presentato un'offerta di 24 milioni di euro per acquisire il talentuoso difensore Sacha Boey dal Galatasaray. Questa mossa a sorpresa potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio.

Boey, terzino destro di 22 anni, ha attirato l'attenzione di vari club grazie alle sue prestazioni nell'ultimo campionato turco con il Galatasaray, contribuendo con un gol e 4 assist alla vittoria del titolo. Al momento il tecnico Buruk non vorrebbe lasciar partire il francese, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025.

Un'eventuale decisione del giocatore di non sottoscrivere un prolungamento di contratto potrebbe agevolare la sua cessione già nel mercato di gennaio.

Boey potrebbe trasferirsi alla Juve nel mercato di gennaio

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro di qualità già nel mercato di gennaio. Piacerebbe molto Sacha Boey, francese di 23 anni del Galatasaray in scadenza di contratto a giugno 2025. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia la società bianconera avrebbe presentato un'offerta da 24 milioni di euro per il giocatore per una trattativa di mercato che si definirebbe nel mercato di gennaio.

Boey sarebbe ideale nel 3-5-2 come giocatore di fascia destra e andrebbe a rappresentare l'alternativa a Timothy Weah.

Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, il terzino francese ha giocato anche nel Digione in prestito per poi ritornare allo Stade Rennes. Il Galatasaray lo ha acquistato proprio dalla società francese nel Calciomercato estivo del 2021 per circa un milione di euro, attualmente la sua valutazione di mercato supera i 20 milioni.

Boey ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative della nazionale francese, arrivando fino all'under 20. È stato convocato anche per l'under 21 senza però esordire.

Il mercato della Juventus sulla fascia destra

La Juventus lavora per rinforzare le fasce difensive, soprattutto quella destra. In questo inizio di stagione il titolare per Massimiliano Allegri è Timothy Weah, con Weston McKennie che è attualmente l'alternativa, in attesa del recupero di Mattia De Sciglio, che dovrebbe rientrare a dicembre.

Boey rimane una possibilità concreta perché garantirebbe qualità, assist e gol. Si tratterebbe di un investimento per il presente e il futuro della società bianconera.