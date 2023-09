L'Inter comincia a lavorare sul fronte prossimo mercato estivo. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da essere protagonista in Italia ma soprattutto in Europa dopo la finale di Champions League della passata stagione. Per questo motivo è spuntata l'ipotesi Thiago Djalo, centrale del Lille di nazionalità paortoghese con contratto in scadenza nel 2024

Inter, opzione Djalò per la difesa

In estate, il club nerazzurro potrebbe decidere di rinforzare la difesa. Infatti, nonostante l'arrivo di Benjamin Pavard il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe monitorando il profilo di Thiago Djalò, centrale portoghese che potrebbe lasciare il Lille durante la prossima estate.

Infatti, il 23enne centrale non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club francese che scade nel giugno del 2024. Con l'eventuale mancato accordo per il prolungamento contrattuale, il club nerazzurro sarebbe pronto ad ingaggiare il calciatore a parametro zero nonostante l'interesse di diverse squadre europee.

L'eventuale arrivo di Djalò potrebbe determinare l'addio di Matteo Darmian che presenta anch'egli il contratto in scadenza nel giugno 2024. Molto dipenderà anche dalla volontà del club e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi che vede nell'ex Toro e Manchester United un elemento importante vista la sua duttulità di ricoprire diversi ruoli.

Inter, sfida al Milan per David. Il Real punta Barella

Oltre ad un possibile colpo in difesa, l'Inter potrebbe continuare la sua opera di rinnovamento del reparto offensivo. Infatti, dopo l'arrivo di Marcus Thuram, il club nerazzurro starebbe monitorando il profilo di Jonathan David per il prossimo mercato estivo.

L'attaccante canadese classe 2000 è uno dei migliori prospetti del calcio europeo ed in questi anni ha offerto ottime prestazioni con la maglia del Lille.

Il club francese prenderebbe però in considerazione solo offerte da circa 50-60 milioni di euro per cedere il suo numero nove. Oltre alle cifre importanti del Lille, l'Inter deve battere anche la concorrenza del Napoli in caso di addio da parte di Victor Osimhen, ma soprattutto del Milan che nonostante l'arrivo di Luka Jovic è alla ricerca di un grande attaccante che possa prendere l'eredità di Olivier Giroud.

In attesa di scoprire maggiori sviluppi sul fronte David, il club nerazzurro deve guardarsi anche dalle possibili offerte che potrebbero arrivare per Nicolò Barella che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Con l'eventuale addio di uno tra Kroos e Modric, i Merengues potrebbero virare sul centrocampista nerazzurro e presentare un'offerta da circa 100-120 milioni di euro.