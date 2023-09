Nelle scorse ore il calciatore Radja Nainggolan è stato intervistato ai microfoni della trasmissione Sport Paper Tv, in onda su Radio Roma Television, e ha parlato della Juventus, dei motivi per i quali non è mai voluto approdare nel club bianconero e anche di Romelu Lukaku.

Il direttore sportivo Walter Sabatini invece ha rivelato di aver sfiorato e poi mancato ai tempi della Roma l'acquisto a parametro 0 di Adrien Rabiot, centrocampista finito poi alla Juventus.

Nainggolan: 'Non sarei mai andato nella Juventus, voglio essere protagonista, la sarei stato uno dei tanti'

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma ed Inter ed attualmente nella lista degli atleti svincolati, è stato intervistato alla trasmissione Sport Paper Tv in onda su Radio Roma Television ed ha parlato della Juventus e del suo mancato passaggio nel club bianconero. "Io alla Juve? Mai. Non è bello giocare con la squadra che vince sempre. Ho ricevuto tanti fischi da parte dei tifosi bianconeri, ma ho sempre avuto una rivalità sana. Ho rifiutato un paio di volte la Juve. Io vorrei essere un protagonista, alla Juve sarei stato uno dei tanti".

Su Lukaku e sulla sua mancata conferma con l'Inter, Nainggolan ha poi detto: "L'ho sentito subito dopo, lui è particolare, vive la sua vita tranquillamente, durante le vacanze si isola.

Se si sente amato dà ancora di più. Non so cosa sia successo a Milano e perché abbia fatto questa scelta, lui è sempre stato apprezzato dai tifosi dell'Inter. Conosciamo soltanto quello che viene scritto. Lui viene da una prima esperienza in nerazzurro in cui ha segnato molti gol, ma nella scorsa stagione è andata diversamente, non è stato sempre la prima scelta".

Sabatini: 'Rabiot è un giocatore che avevo a parametro zero ma che ho perso per colpa di una lite con la mamma'

Chi invece ha confermato di credere nel progetto dei bianconeri è stato Adrien Rabiot, mezz'ala francese di cui ha parlato nelle scorse ore il direttore sportivo Walter Sabatini.

Quest'ultimo, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha rivelato un aneddoto sul mancato passaggio del mediano classe '95 alla Roma: "L'esperienza più amara che ho avuto è stata con la madre di Rabiot.

È un giocatore che ho perso, ce l'avevo a parametro zero. Avevo fatto un accordo per portarlo alla Roma, ma, siccome il PSG un anno prima mi aveva dato 30 milioni per Marquinos, io non ho ritenuto una cosa decente portar via il giocatore a parametro zero".

Sabatini, continuando sul tema Rabiot, ha poi svelato di aver proposto al PSG un indennizzo economico per tamponare una perdita come quella del centrocampista francese, scatenando cosi la furia della mamma Veronique. Stando al racconto di Sabatini, lo stesso ds all'epoca della Roma discusse in maniera accesa con la madre-agente di Rabiot a tal punto da dover chiudere le trattative per un suo eventuale approdo nella Capitale.