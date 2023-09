La quinta giornata di campionato ci dirà se la Juventus riuscirà a confermarsi dopo un inizio di stagione importante: 10 punti fino ad adesso raccolti dalla squadra di Allegri, merito di tre vittorie ed un pareggio. Dall'altra parte sfida il Sassuolo, reduce da una pesante sconfitta contro il Frosinone dopo essere andato in vantaggio per 2 a 0. Le certezze di questo match saranno le punte, in particolar modo da una parte Pinamonti e dall'altra Vlahovic, che in due hanno già segnato un totale 7 gol in questo inizio di stagione. Se ci aggiungiamo anche Federico Chiesa i gol totali sono 10, l'italiano è in forma ideale ed è stato protagonista insieme a Vlahovic della vittoria della Juventus contro la Lazio per 3 a 1 nell'ultimo match di campionato all'Allianz Stadium.

Entrambi i tecnici dovrebbero affidarsi alla formazione migliore, eventuali sostituzioni potranno esserci nel prossimo turno, in quanto è prevista la sesta giornata di campionato fra martedì e mercoledì. Dionisi dovrebbe affidarsi al tradizione 4-2-3-1, idea di gioco portata avanti oramai da stagioni dalla squadra emiliana. Allegri invece al 3-5-2, con la difesa che dovrebbe essere confermata così come il settore avanzato. Le uniche novità dovrebbero riguardare il centrocampo.

Il tecnico del Sassuolo Dionisi dovrebbe affidarsi a Pinamonti

Il Sassuolo come già anticipato dovrebbe essere schierato da Dionisi con il 4-2-3-1, il portiere sarà Cragno, preferito a Consigli. In difesa come terzino destro dovrebbe giocare Toljan, centrali Erlic e Ruan, terzino sinistro Vina.

A centrocampo Boloca e Matheus Henrique, con i trequartisti che dovrebbero essere Berardi, Bajrami e Laurentié a supporto di Pinamonti. Gli unici dubbi del tecnico della squadra emiliana riguardano Vina e Pedersen, con il primo favorito, e Bajrami-Thorstvedt, con il nazionale albanese che dovrebbe giocare titolare come trequartista centrale a supporto di Pinamonti.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Vlahovic

La Juventus di Allegri dovrebbe essere per gran parte quella schierata contro la Lazio. Il portiere Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo potrebbero essere tre le novità, la prima sulla fascia destra con Weah preferito a McKennie, Fagioli in vantaggio su Miretti, conferme per Locatelli, Rabiot.

Sulla fascia sinistra il tecnico potrebbe schierare Cambiaso. Nel settore avanzato Chiesa dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic.

Le probabili formazioni di Sassuolo e Juve

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Boloca, Matheus Henrique - Berardi, Bajrami, Laurentié - Pinamonti. Allenatore Alessio Dionisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny-Gatti, Bremer, Danilo - Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso - Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.