Il grande trascinatore dell'Inter in questa prima parte della stagione è stato Lautaro Martinez. Il "Toro" pare aver fatto il definitivo salto di qualità, anche in termini di continuità di rendimento, dopo aver vinto il Mondiale con la Nazionale argentino a dicembre 2022. Da allora è stato un crescendo di prestazioni e di gol decisivi, in campionato e in Champions League. Quest'anno per l'attaccante argentino c'è anche la responsabilità della fascia di capitano ma, inevitabilmente, le sue prestazioni rischiano di attirare l'attenzione dei top club europei.

Su tutti si sarebbe fatto sotto il Paris Saint Germain, che avrebbe individuato nel classe 1997 l'erede ideale di Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto.

Psg su Lautaro Martinez

Il Paris Saint Germain starebbe pensando a Lautaro Martinez per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato, anche perché quest'anno sono andati via Neymar e Lionel Messi, mentre a giugno dovrebbe andare via Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto e sembra destinato accasarsi al Real Madrid a parametro zero.

Il "Toro" ha trascinato l'Inter in questa prima parte di stagione e anche i numeri sono abbastanza chiari, con cinque i gol messi a segno nelle prime tre partite di campionato, in testa alla classifica capocannonieri.

Inevitabili, dunque, le sirene di mercato per l'attaccante argentino, che già in passato spesso era stato accostato ad altri top club europei. In particolar modo, qualche mese prima della pandemia ci aveva provato il Barcellona, con una trattativa anche ben avviata ma la crisi economica che ha colpito poi il club blaugrana ha fatto saltare tutto.

All'epoca, però, c'era anche una clausola rescissoria da 110 milioni di euro nel contratto di Lautaro che lo scorso anno l'Inter ha voluto rimuovere nel momento in cui si è rinnovato il contratto fino a giugno 2026.

La possibile offerta all'Inter

Inter che, comunque, non lascerà partire tanto facilmente Lautaro Martinez, e lo stesso giocatore certamente non forzerà la mano ma si rimetterà a quello che sarà il volere della società nerazzurra.

Il club meneghino parte sempre dalla valutazione della clausola rescissoria che era nel contratto fino a qualche tempo fa, cioè servirà almeno una proposta da 110 milioni di euro. Il Psg, però, potrebbe avere anche un'arma importante per abbassare l'esborso economico mettendo sul piatto il cartellino di Achraf Hakimi, valutandolo almeno 40 milioni di euro, oltre ad un conguaglio economico tra i 60 e i 70 milioni di euro. In questo modo i nerazzurri avrebbero la liquidità necessaria per prendere il sostituto di Lautaro (piace sempre Jonathan David), oltre a poter trattare l'eventuale cessione di Denzel Dumfries, che piace molto in Premier League.