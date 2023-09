La Juventus lavora per blindare Federico Chiesa che va in scadenza di contratto nel 2025. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, presto i bianconeri incontreranno Fali Ramadani agente del giocatore classe 97. Il summit tre le parti dovrebbe avvenire entro il 2023 e si potrebbe svolgere già nel corso di questo autunno.

In questa prima parte di stagione, Chiesa è stato uno dei grandi protagonisti in casa Juventus. Il numero 7 juventino ha già segnato 4 gol e il nuovo ruolo di seconda punta sembra piacergli sempre di più. Chiesa è cresciuto tanto dal punto di vista fisico e si è lasciato alle spalle i problemi dopo l’operazione al ginocchio che lo hanno condizionato nella passata stagione.

La Juventus vuole blindare Chiesa

L’obiettivo della Juventus, nei prossimi mesi, è quello di blindare i suoi giocatori migliori. Tra questi c’è Federico Chiesa. L’urgenza dei bianconeri di rinnovargli il contratto è dettata anche dal fatto che va in scadenza nel 2025. Perciò la Juventus non vuole correre il rischio di perdere potere contrattuale nell’estate del 2024. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero proporre a Chiesa un rinnovo di un anno alle stesse cifre per poi ridiscutere i termini nel corso della prossima stagione. La Juventus, in futuro, sarà disposta ad aumentare l’ingaggio del suo numero 7, ma la condizione per guadagnare di più sarà legata ai gol fatti. In ogni caso, i bianconeri hanno la volontà di confermare Chiesa nella rosa.

Infatti, per Massimiliano Allegri è un uomo imprescindibile e anche contro il Lecce non ha rinunciato a lui. Sul numero 7 juventino si basa gran parte dei gol della Juventus e la sua qualità è fondamentale per accendere la fantasia della squadra.

100 presenza con la Juventus per Chiesa

Federico Chiesa, in estate, si è impegnato tantissimo per ritrovare la forma migliore.

Lo stesso Massimiliano Allegri ha sottolineato che il suo numero 7 è tornato con una gamba differente. Chiesa si è lasciato alle spalle il problema al ginocchio e adesso fa la differenza per la Juventus. Anche Cristiano Giuntoli ci ha tenuto a sottolineare che Federico Chiesa sta diventando un leader dello spogliatoio. Inoltre, contro il Lecce, il numero 7 della Juventus ha raggiunto un traguardo molto importante e lo ha celebrato sui social: “100 con questa maglia!

Grazie per il vostro costante supporto, come sempre, fino alla fine forza Juventus”, ha scritto Chiesa su Instagram. Adesso il giocatore classe 97 è concentrato solo sul campo e poi penserà al futuro e al rinnovo con la Juventus con cui ha ritrovato quel feeling speciale e i risultati si stanno vedendo.