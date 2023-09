La Juventus ha risposto in maniera significativa alla sconfitta contro il Sassuolo sconfiggendo il Lecce 1 a 0: una partita di sofferenza e sacrificio portata a casa dai bianconeri grazie alla zampata di Arek Milik.

Nonostante la vittoria diversi utenti hanno comunque rilanciato via social l'hashtag #AllegriOut fra ironia e critiche pungenti al gioco proposto dal tecnico livornese. Intanto secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe stato un incontro fra Antonio Conte e la società bianconera nella persona di Cristiano Giuntoli.

Riprende quota l'hashtag #AllegriOut anche dopo Juve-Lecce

'Una Juve orribile e molto debole contro il Lecce. Anche qui gol episodico e zero idee. Negli ultimi 3 anni la Juve più brutta di tutti i tempi. Cacciate Allegri', 'Prima partita che vedo quest'anno. Solito spettacolo. Non solo dovremmo chiedergli i danni per quello che ci fa vedere da anni, ad ogni partita dobbiamo sorbirci sta pagliacciata del rientro negli spogliatoi da Orlando furioso', e poi ancora: 'Se a voi piace questo spettacolo continuate a seguirlo, se vedete un percorso, una strada che richiede pazienza, continuate ad aspettare il nulla che vi attende, liberate la Juventus da Allegri': questi sono solo alcuni dei post dei tifosi bianconeri dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce.

Il giornalista Vessicchio prima di Juventus-Lecce ha parlato di un rapporto difficile fra spogliatoio e Allegri

Insomma, l'idillio tra Massimiliano Allegri e l'ambiente Juventus in questa esperienza bis stenta proprio a crearsi. Prima che si disputasse Juventus-Lecce il giornalista sportivo Sergio Vessicchio ha anche raccontato di un incontro che ci sarebbe stato fra Antonio Conte e la società bianconera, con uno spogliatoio quello bianconero che starebbe vivendo un momento difficile in merito al rapporto con il tecnico livornese.

Secondo il giornalista sportivo la squadra avrebbe fatto sapere di non sopportare più l'allenatore da qui l'ipotesi di richiamare in panchina l'ex tecnico dell'Inter (che avrebbe incontrato direttamente Cristiano Giuntoli) o in alternativa Igor Tudor, già vice in bianconero all'epoca di Pirlo allenatore.

Appare difficile pensare ad un esonero di Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione, soprattutto in considerazione di un contratto da 9 milioni di euro a stagione bonus compresi fino a giugno 2025, ma è lecito immaginare che a fine campionato, se non dovesse arrivare il quarto posto, le strade di Juventus e Allegri si separerebbero. definitivamente.