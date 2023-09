Fra i giocatori in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione c'è Adrien Rabiot. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il francese sarebbe seguito da Arsenal e Newcastle se dovesse liberarsi a parametro zero nel Calciomercato estivo. Il centrocampista comunque ha la fiducia non solo di Massimiliano Allegri ma anche della dirigenza bianconera.

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna riportano che le due società inglesi, entrambe in Champions League in questa stagione e in lotta per i primi posti in Premier, potrebbero offrire un contratto importante al giocatore.

Si ipotizza un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

Rabiot potrebbe trasferirsi all'Arsenal o al Newcastle dalla stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Arsenal e Newcastle starebbero valutando l'ingaggio di Adrien Rabiot per la stagione 2024-2025. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno, la Juventus sarebbe pronta ad offrirgli un prolungamento di contratto ma molto dipenderà dalla stagione e dai risultati. Potrebbe pesare anche la conferma o meno in panchina di Allegri, che è stato molto importante nel prolungamento di contratto del francese per una stagione. Pare difficile però pensare che la Juventus possa offrire i 10 milioni di euro a stagione che il centrocampista otterrebbe con il trasferimento in Inghilterra.

Attualmente il contratto più oneroso è quello di Pogba, 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus, che però gode del Decreto Crescita e quindi di una tassazione agevolata per l'ingaggio lordo. C'è da dire che comunque attualmente lo stipendio di Pogba è di 2 mila euro mensili in quanto il giocatore è squalificato per la positività al testosterone riscontrata nel post Udinese-Juventus: se le contro analisi dovessero confermare la positività, lo stipendio rimarrebbe tale fino alla fine della squalifica.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo già a gennaio nell'eventualità in cui arrivasse la conferma della squalifica di Pogba per doping. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.

Per il settore difensivo piace invece Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray valutato 20 milioni di euro. Il francese arriverebbe come alternativa a Weah, considerando che in questo inizio di stagione Allegri sta adattando nel ruolo il centrocampista McKennie.