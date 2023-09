Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus e la Fiorentina potrebbero contendersi nell'estate 2024 il profilo di Tommaso Baldanzi, fantasista classe 2003 dell'Empoli.

La società bianconera inoltre starebbe lavorando per le ultime uscite e non si escluderebbe una cessione last minute di Filip Kostic, esterno serbo che piacerebbe al Galatasaray e al Fenerbahce, società militanti nel campionato turco dove il Calciomercato concluderà il 15 settembre.

Juve, i bianconeri potrebbero contendersi per l'anno prossimo Tommaso Baldanzi con la Fiorentina

La Juventus, nonostante il calciomercato sia da pochi giorni concluso, starebbe già pensando alla prossima sessione estiva di rafforzamento, con il nome di Tommaso Baldanzi che apparirebbe in cima alla lista dei desideri del neo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli. Il fantasista dell'Empoli sarebbe stato già nel mirino della Juventus nei mesi scorsi ma l'operazione avrebbe subito una brusca frenata a causa dalla fermezza con la quale il presidente del club toscano Corsi ha voluto trattenere almeno per un'altra annata il suo giovane gioiello. Le cose però potrebbero cambiare nel 2024, quando Baldanzi potrebbe lasciare l'Empoli per fare quel salto di qualità che gli richiederebbe proprio la Juventus.

Stando alle notizie trapelate, oltre ai bianconeri su Baldanzi si starebbe inserendo anche la Fiorentina, club che spesso e volentieri attinge dall'Empoli per assicurarsi giovani calciatori in rampa di lancio (come Parisi in questa estate). Il prezzo del cartellino di Baldanzi attualmente si staglierebbe sui 15 milioni di euro ma è importante sottolineare come la stagione sia appena iniziata e che la valutazione finale del giocatore potrebbe modificarsi in maniera significativa in base ai numeri che lo stesso collezionerà nell'arco dell'annata calcistica.

Juventus, i bianconeri pensano ancora alle cessioni: Kostic piace in Turchia dove il mercato chiude il 15 settembre

La Juventus, oltre a pianificare l'eventuale colpo Baldanzi da assestare nel 2024, starebbe ancora studiando delle cessioni da effettuare in questo calciomercato estivo. Nello specifico a rischiare il posto sarebbe Filip Kostic, esterno sinistro serbo che avrebbe perso i galloni da titolare nell'undici di Massimiliano Allegri.

Il laterale ex Francoforte piacerebbe dunque al Galatasaray e al Fenerbahce, due club militanti in un campionato, quello turco, dove il calciomercato terminerà il prossimo 15 di settembre. La Juventus, che sulla sinistra sarebbe già coperta dal rientrante Andrea Cambiaso e da Iling-Junior, avrebbe dunque posto il prezzo per lasciare partire Kostic, vale a dire 15 milioni di euro.