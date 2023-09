La Juventus, in queste ore, è stata in apprensione per le condizioni di Paul Pogba. Il francese, nel corso della gara contro l’Empoli, ha sentito un piccolo fastidio alla coscia. Il numero 10 della Juventus, quest’oggi 4 settembre, si è recato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Fortunatamente per lui gli esami hanno escluso lesioni muscolari. Paul Pogba ha riportato solamente un lieve sovraccarico. Dunque, il francese potrà sfruttare la pausa per le nazionali per rimettersi in forma in vista della ripresa del campionato. Al JMedical, però, si è presentato anche Federico Gatti.

Il numero 4 juventino ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra.

Gatti e Pogba già al lavoro

Federico Gatti e Paul Pogba sono stati al JMedical per svolgere accertamenti volti a verificare l’entità dei problemi accusati ad Empoli. Per entrambi non si tratta di nulla di grave. Sia Pogba che Gatti hanno già cominciato l’iter riabilitativo per rimettersi quanto prima a disposizione di Massimiliano Allegri. L’obiettivo dei due giocatori è quello di essere convocati per la gara del 16 settembre contro la Lazio. Questo per la Juventus sarà il primo scontro diretto con una rivale per la corsa alla Champions League per questo motivo l’obiettivo dei bianconeri sarà quello di avere al meglio tutta la rosa.

Adesso, la squadra godrà di alcuni giorni di riposo visto che alla ripresa mancheranno i nazionali. Dunque, la preparazione in vista del match contro la Lazio entrerà nel vivo solo quando il gruppo sarà al completo. Nel frattempo, chi resterà alla Continassa lavorerà per migliorare ancora di più la condizione fisica.

Gatti ok in vista della Lazio

Nei prossimi giorni, Federico Gatti proseguirà le cure per risolvere il problema alla caviglia accusato ad Empoli. Il suo infortunio sembra essere di poco conto e nel giro di breve tempo dovrebbe recuperare. Infatti, la sua presenza in vista della gara contro la Lazio non sembra essere in discussione.

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba ci vorrà un po’ più di cautela e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Poi solo nel corso della prossima settimana si potrà capire se il francese sarà già convocabile per il match contro la Lazio. In ogni caso, il fatto che il numero 10 juventino non abbia riportato una lesione muscolare è una buona notizia. Dunque il francese lavorerà per lasciarsi alle spalle questo lieve sovraccarico al muscolo semimembranoso alla coscia destra per poter riprendere la sua tabella di marcia. Il programma di Pogba è chiaramente diverso come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri che sa di doverlo centellinare. Ma per la Juventus poter contare su Pogba anche solo per mezz’ora è sicuramente importante.