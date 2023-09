In questo inizio di stagione, Dusan Vlahovic ha dimostrato di essere una punta di grande valore per la Juventus, segnando già due reti in tre partite. Ha sbagliato un rigore contro l'Empoli ma come dichiarato da Massimiliano Allegri nel post match contro la squadra toscana ha disputato un match importante dal punto di vista tecnico, distribuendo il gioco e facendo salire molto bene la squadra. Questa crescita nelle prestazioni del giocatore starebbe portando la dirigenza della società bianconera, rappresentata da Cristiano Giuntoli e Federico Manna, a pensare a un prolungamento di contratto per la punta, con l'obiettivo di allungare l'intesa contrattuale attualmente in scadenza a giugno 2025.

Il giocatore Vlahovic potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juve oltre il 2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic oltre giugno 2025. Questa possibile intesa contrattuale non solo rappresenterebbe un segnale di fiducia nei confronti di Vlahovic, ma potrebbe anche aiutare a gestire meglio l’ingaggio del giocatore, che supera i 7 milioni di euro netti a stagione, evidentemente pesante per il bilancio societario della Juventus. Dall'altra parte, anche il giocatore della nazionale della Serbia e i suoi agenti sportivi sembrano disponibili alle trattative. Una notizia che è stata accolta in maniera ideale dai tifosi bianconeri, che sui social non hanno nascosto il piacere di avere Vlahovic ancora per molti anni nel settore avanzato della Juventus.

L'eventuale prolungamento di contratto di Vlahovic potrebbe significare l'addio di Allegri a giugno

Tuttavia, il possibile prolungamento di contratto di Vlahovic potrebbe portare a ulteriori speculazioni di mercato. L'eventuale prolungamento di contratto di Vlahovic potrebbe significare l'addio di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus alla fine della stagione, poiché sarebbe stato lui a dare il suo benestare a uno scambio di mercato con Romelu Lukaku, che alla fine non si è definito.

Il giocatore belga si è trasferito in prestito oneroso alla Roma, accettando un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, è stata inserita una clausola rescissoria sull'intesa contrattuale del giocatore con il Chelsea da 43 milioni di euro.

La Juventus valuta anche altri prolungamenti di contratto per diversi giocatori della rosa bianconera.

In scadenza di contratto a giugno 2025 come Vlahovic ci sono anche Samuel Iling-Junior e Federico Chiesa, che potrebbero allungare il loro contratto di altre una o due stagioni. Stesso discorso potrebbe valere per Rugani e Kean, con la società bianconera che potrebbe offrire ai due giocatori un ingaggio minore rispetto a quello che guadagnano adesso nella società bianconera.