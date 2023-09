Questa settimana in casa Juventus c’è stata apprensione per Dusan Vlahovic: inizialmente sembrava che potesse recuperare per la gasa contro l’Atalanta, ma nella seduta di ieri 29 settembre si è nuovamente fermato a causa del problema alla schiena che lo infastidisce da settimane. Intanto anche Arek Milik ha avuto un fastidio al polpaccio e lo staff della Juventus ha preferito preservarlo per evitare problemi più seri. La buona notizia, invece, arriva da Moise Kean che ha smaltito il fastidio alla tibia e contro l’Atalanta sarà titolare al fianco di Federico Chiesa.

Cambi in casa Juventus

La Juventus, nella gara contro l’Atalanta, sarà costretta a fare dei cambi anche a causa di alcuni infortuni. In particolare, il reparto più colpito è l’attacco dove non ci saranno né Dusan Vlahovic né Arek Milik. In campo dal primo minuto, quindi, sarà confermato Federico Chiesa e sarà interessante vedere come si troverà con Moise Kean. Il numero 18 juventino, nelle prime sei giornate, non ha mai giocato da titolare e contro l’Atalanta avrà la sua chance. Come alternative la Juventus avrà solo Kenan Yildiz e il giovane Mancini.

Della condizioni di Vlahovic ha parlato lo stesso Massimiliano Allegri: “L'importante è che Vlahovic stia meglio e non ci sarà. Si è fermato e abbiamo deciso di tenerlo fermo”.

Se in avanti le scelte per Allegri sono obbligate, negli altri reparti ci sono alcune incertezze: “A centrocampo gioca uno fra Miretti e Fagioli, nelle ore prima della partita deciderò".

In difesa, invece, il dubbio è legato a Daniele Rugani che, però, gioca poco e dunque non è da escludere che per una questione di tenuta fisica possa partire dalla panchina.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha parlato anche della possibilità di vedere Timothy Weah in campo contro l’Atalanta: “Dal primo minuto non lo so, è nuovo e doveva capire l'ambiente Juventus e il calcio italiano”.

Allegri ringrazia Giuntoli

In queste ore, intanto, il dirigente Cristiano Giuntoli ha rilasciato una lunga intervista a “La Repubblica” nella quale ha definito Massimiliano Agnelli come la punta di diamante della Juventus.

Di questo ha parlato lo stesso tecnico livornese: “Ringrazio il direttore, ma le punte di diamante sono i giocatori”.

Intanto, però la Juventus è concentrata solo sulla gara contro l’Atalanta e su questo aspetto si è soffermato proprio Allegri: “Loro non hanno ancora preso gol in casa e sono imbattuti. Dobbiamo essere bravi a tenere un buon ritmo“.