Nel 2024 l'Inter potrebbe cambiare proprietario. Investcorp, noto fondo del Bahrain, potrebbe presto concretizzare un'offerta agli Zhang da circa 1 miliardo di euro, con l'eventuale closing che stando alle ultime informazioni potrebbe avvenire entro il 2024.

Possibili altri movimenti dirigenziali in casa nerazzurra, con il responsabile per le attività aziendali dell'Inter Alessandro Antonello che sarebbe seguito dalla Saudi League.

Le rivelazioni su Antonello e Investcorp

Ad aggiornare sulle ultime novità in merito al possibile acquisto dell'Inter da parte di Investcorp è stato di recente Turki Alghamdi, giornalista di Abu Dhabi Sports: "Vi abbiamo confermato anche quest'anno che Investcorp è intenzionata a presentare un'offerta per l'acquisto dell'Inter: nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo e ora le trattative stanno andando in direzione avanzata secondo le intenzioni di Zhang vendere".

"Per quanto riguarda l'interesse di Investcorp per l'acquisto dell'Inter, ora si stanno raccogliendo capitali tramite investitori i cui soldi sono gestiti dal fondo e ora è stata raggiunta una cifra molto buona e continuerà fino a raggiungere la cifra che verrà presentata a Zhang - ha proseguito il corrispondente arabo nei giorni scorsi, certo di come dunque ben presto potrebbe avvenire il closing in casa Inter anche perchè la volontà della proprietà sarebbe quella di cedere - Il loro meccanismo fa questo gestendo il denaro degli investitori e sviluppando massicciamente l'asset".

E quali sarebbero invece gli scenari se l'acquisto dovesse effettivamente concretizzarsi? "Nel caso in cui l'Inter venisse acquisita, gli obiettivi di Investcorp sono gli stessi di cui vi abbiamo parlato quando si è avvicinata all'acquisto del Milan, tra cui la costruzione di uno stadio speciale per aumentare i ricavi e sviluppare atleticamente la squadra prevedendo grandi appalti per garantire il raggiungimento dei campionati e la diffusione del marchio della squadra nel mondo".

Sempre Alghamdi ha poi parlato di Alessandro Antonello, dirigente nerazzurro, che sarebbe finito nei radar dell'Arabia Saudita che lo ha seguito in tutto il suo lavoro in nerazzurro, apprezzandone di recente le doti nella trattativa che ha condotto l'Inter a cambiare sponsor passando da DigitalBits a Paramount+. La Saudi League tenterebbe Antonello anche se stando gli ultimi rumors la società non vorrebbe perdere un così valido collaboratore.