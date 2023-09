L'agente sportivo Joao Santos, che cura gli interessi fra gli altri di Natan e Jorginho, è stato recentemente intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

In particolare, ha parlato delle prospettive del nuovo difensore brasiliano del Napoli, aprendo poi anche alla possibilità di un futuro ritorno di Jorginho nel campionato italiano. Il giocatore era stato accostato la scorsa stagione alla Juventus, ma non era mai stata avviata alcuna trattativa. Il centrocampista nato in Brasile ma con passaporto italiano, dopo l'esperienza professionale al Chelsea, si è trasferito la scorsa stagione all'Arsenal, anche se attualmente è considerato dal tecnico Arteta un'alternativa ai titolari.

L'agente sportivo Joao Santos non ha scartato un possibile approdo di Jorginho alla Juventus

Secondo il procuratore Joao Santos, il neo acquisto del Napoli Natan Bernardo da Silva è un giocatore eccezionale e prevede che diventerà forte come il connazionale Thiago Silva.

Riguardo a Jorginho, l'agente sportivo ha invece dichiarato: 'Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne'. Relativamente a un possibile approdo alla Juventus ha aggiunto: 'Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il ‘mai'.

Il centrocampista Jorginho è cresciuto nel Hellas Verona prima del trasferimento al Napoli

Cresciuto calcisticamente nell'Hellas Verona, Jorginho ha guadagnato visibilità in Serie A e successivamente è stato chiamato a far parte della Nazionale italiana grazie alle sue radici italiane. Dopo il Verona, ha giocato per il Napoli prima di trasferirsi al Chelsea, dove ha raggiunto un livello di notorietà internazionale.

Nel 2021, è stato uno dei pilastri della Nazionale italiana che ha vinto l'Europeo. Dopo l'esperienza professionale nella società inglese, in cui ha vinto competizioni importanti come la Champions League e il Mondiale per Club, ha deciso di accettare l'offerta dell'Arsenal, anche se attualmente è sostanzialmente la riserva di Thomas Partey davanti alla difesa.

Se le cose non dovessero cambiare da qui a gennaio è probabile lasci la società inglese, anche per alimentare la speranza di convocazione in nazionale italiana in previsione dell'Europeo 2024, dopo essere stato uno dei protagonisti della vittoria della competizione europea per nazionali nel 2021.