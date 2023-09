Nonostante la sessione estiva di Calciomercato si sia chiusa da poco non si spengono le voci circa il possibile addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus. In estate il club ha trattato a lungo il suo passaggio al Chelsea in cambio di Romelu Lukaku ma è sul conguaglio che i Blues avrebbero dovuto versare ai bianconeri che le due società non si sono mai accordate.

Alla fine il centravanti serbo è rimasto a Torino mentre il belga è finito a Roma: un mese fa è anche ripartita la Serie A, con Vlahovic a segno 2 volte in 3 giornate, con la terza marcatura in altrettante gare sfumata solo per via un calcio di rigore fallito contro l'Empoli.

Stando tuttavia agli ultimi rumors, la posizione del numero 9 bianconero potrebbe tornare in bilico già a gennaio, con Milan e Real Madrid pronte a fare un'offerta.

Vlahovic piacerebbe al Milan e al Real Madrid

Il Real Madrid sembra essere determinato a cercare una soluzione per il ruolo di punta centrale e la missione per acquisire Vlahovic potrebbe diventare decisiva se la punta continuerà a segnare con regolarità. Anche se Jude Bellingham ha iniziato in modo molto positivo il campionato spagnolo, il Real avverte infatti l'esigenza di un rinforzo nel settore avanzato, un profilo giovane ma con già una buona esperienza internazionale.

D'altra parte, anche il Milan ha dimostrato interesse per la punta già nel recente calciomercato estivo e potrebbe decidere di fare un investimento importante considerando che alla fine non è stata acquistata un'alternativa di livello a Olivier Giroud.

In estate la Juventus è stata chiara: il serbo vale 80 milioni di euro, ma pare che il club potrebbe accettare qualcosa di meno pur di liberarsi del pesante ingaggio di Vlahovic. Stando alle ultime indiscrezioni, in caso di permanenza a Torino, pare di fatti che il Ds Giuntoli sia intenzionato a proporgli un rinnovo di contratto di un anno per spalmarne l'ingaggio.

Esterno destro e mezzala, la Juventus a gennaio lavorerà su questi profili

La Juventus potrebbe decidere di investire anche in difesa e a centrocampo. Serve innanzitutto un'alternativa a Timothy Weah, con il nome di Sacha Boey del Galatasaray valutato 20 milioni di euro in cima alla lista.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, si valuta un nome che possa rappresentare un investimento per il presente e per il futuro.

Piacciono Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach, quest'ultimo già seguito da Deschamps per la nazionale francese. Il profilo invece ricercato in caso di addio anticipato di Paul Pogba sarebbe quello di Lazar Samardzic dell'Udinese.