Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi Wilfried Gnonto potrebbe lasciare il Leeds nel mercato di gennaio. In scadenza di contratto a gennaio 2027 il centrocampista italiano vuole valutare un'esperienza professionale in un campionato importante quale potrebbe essere la Premier League. Si parla però anche di un suo possibile ritorno in Italia, con la Juventus che lo sta valutando da diversi mesi.

Il Leeds sta ora lavorando per cercare di migliorare le condizioni contrattuali di Gnonto, il quale ha dichiarato di essere focalizzato sulla stagione con il club, ma valuterà le offerte che gli consentiranno di fare un ritorno immediato in Premier League in futuro o eventualmente di ritornare in Italia, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Inter.

Il Leeds ha acquistato Gnonto dallo Zurigo nel 2022 per 5 milioni di euro

Gnonto è arrivato al Leeds nel 2022 per una somma di poco meno di 5 milioni di euro. Dopo la retrocessione del club inglese, il giocatore aveva espresso il desiderio di essere ceduto. È un giovane talento che ha già guadagnato 13 presenze con la Nazionale italiana, segnando una volta. Durante l'estate, ha avuto l'opportunità di trasferirsi all'Everton, ma l'opposizione ferma del Leeds ha impedito l'affare. Gnonto, che può ricoprire diversi ruoli nel settore acanzato, ha dimostrato il suo potenziale con 28 presenze nella sua prima stagione in Inghilterra, segnando quattro gol e fornendo quattro assist. Sebbene il Leeds abbia deciso di non venderlo nell'ultimo mercato estivo, la situazione potrebbe evolversi nuovamente a gennaio, aprendo la strada a nuove possibilità per il giovane giocatore italiano.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 4 match con il Leeds nella Serie B inglese segnando un gol, oltre ad aver giocato un match nell'EFL Cup. Nazionale italiano, è stato convocato per la prima volta da Roberto Mancini e nonostante abbia 20 anni ha già disputato 13 match segnando 1 gol. Per la Juve sarebbe un investimento per il presente e per il futuro, ideale per il 4-3-3 ma anche come seconda punta a supporto di un riferimento offensivo.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus difficilmente investirà una somma importante nel settore avanzato a gennaio considerando l'abbondanza che ha e il fatto che in questa stagione la società bianconera non disputerà le competizioni europee. Potrebbe invece acquistare un centrocampista nell'eventualità in cui fosse squalificato Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata dopo Udinese-Juventus. In tal caso la Juve sarebbe interessata a Habib Diarra dello Strasburgo, centrocampista valutato 20 milioni di euro.