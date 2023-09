"Max deve giocare verticale. L’anno scorso gli ho detto: Non hai più Barzagli, Chiellini e compagnia, non puoi stare lì in difesa, devi giocare più in avanti": a parlare è Giovanni Galeone, amico di vecchia data di Massimiliano Allegri e grande estimatore del tecnico bianconero cui però non disdegna di tanto in tanto tirare pubblicamente le orecchie.

'Il calcio deve essere verticale'

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Galeone ha poi parlato delle prime partite disputate dai bianconeri sin qui. Dieci punti su dodici conquistati, uno scontro diretto contro la Lazio vinto convincendo e un solo scivolone, quello interno contro il Bologna: "Con l’Udinese, nel primo tempo mi ha fatto una buona impressione.

Anche se poi nella ripresa si è abbassata concedendo troppo, ma sa cosa mi è piaciuto soprattutto? Che nei primi 45’ non ho visto nemmeno un passaggio all’indietro verso Szczesny" ha proseguito l'ex allenatore che prima della gara interna con la Lazio aveva ammonito i bianconeri sulla caratura dell'avversario di turno.

"Il calcio deve essere verticale, se no non vai da nessuna parte. La Lazio è squadra tecnica, fastidiosa, la peggior avversaria possibile per una big. Fa tanto possesso. La Juve dovrà essere rapida nell’arrivare là davanti e fare male in velocità" ha profeticamente dichiarato dato che alla fine è esattamente ciò che è accaduto. La Juventus ha giocato in modo molto rapido e veloce, ha aggredito la squadra di Sarri e difeso quando era necessario.

La vittoria è parsa meritata così come altri due fattori: la crescita sul piano del gioco e la condizione stellare dei due attaccanti, con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che continuano a segnare cercandosi e trovandosi a meraviglia nel campo. Fin qui 7 gol sui 9 messi a a segno dai bianconeri portano la loro firma con Rabiot e Danilo ad essersi uniti al coro.

I prossimi match della Juventus

Il prossimo turno vedrà la Juventus impegnata di sabato contro il Sassuolo, una squadra tecnica e veloce che ama fare possesso e giocare a viso aperto. Il tecnico della Juventus potrebbe di conseguenza far adottare ai suoi un atteggiamento più equilibrato sfruttando la velocità di giocatori come Chiesa, Kostic e Rabiot per fare male in contropiede a campo aperto.

Dopo il match contro gli emiliani la Juventus scenderà in campo nuovamente a Torino contro il Lecce nel turno infrasettimanale, martedì 26 settembre. Dopo ci sarà l'Atalanta ad inizio ottobre, il 7 il derby contro il Torino. A quel punto si potrà tirare una linea ed elaborare un primo giudizio sull'annata dei bianconeri.