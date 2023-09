Il responsabile dell'area sportiva della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe valutando diverse possibilità per affrontare l'eventualità di una squalifica di Paul Pogba dovuta alla positività al testosterone. Mentre è improbabile che si rivolga al mercato dei giocatori svincolati al momento, Giuntoli potrebbe decidere di investire durante la sessione invernale del mercato per rinforzare la squadra, nello specifico il settore di centrocampo, guardando in casa del Nizza per Khephren Thuram.

Il DS della Juventus Giuntoli vorrebbe Khephren Thuram

L'obiettivo principale di Cristiano Giuntoli sembra essere Khephren Thuram, il figlio di Lilian Thuram, ex difensore della Juventus, e fratello di Marcus Thuram, punta dell'Inter.

Secondo l'insider Enganche, Giuntoli continua a monitorare il centrocampista transalpino. La valutazione di mercato di Thuram è di circa 40 milioni di euro, ma il fatto che il suo contratto scada a giugno 2025 potrebbe rendere possibile un suo arrivo a un prezzo vantaggioso.

Si era parlato di un suo possibile approdo nella società bianconera nel recente Calciomercato estivo. Alla fine però la Juventus ha deciso di non investire sul giocatore anche perché non si sono definite delle cessioni nel settore. Le cose potrebbero cambiare a gennaio in quanto si valuterebbe la rescissione contrattuale di Pogba in caso di squalifica, con la Juventus che andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi.

La Juventus valuterebbe anche altri nomi per il centrocampo: piacciono Diarra e Koné

La Juventus sta anche considerando altri centrocampisti, fra questi Habib Diarra dello Strasburgo ed Emmanuel Konè del Borussia Monchengladbach. Il primo è già stato seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Ha 19 anni e rappresenterebbe l'investimento per il presente e per il futuro.

Il rischio è che se dovesse confermarsi anche in questa stagione il prezzo di mercato attuale da circa 20 milioni di euro potrebbe incrementare. Per questo la Juventus potrebbe decidere di anticipare l'acquisto nel mercato di gennaio. Costa invece più o meno come Thuram l'altro centrocampista seguito dalla società bianconera, Kouadio Koné.

Il giocatore del Borussia Monchengladbach ha anche la stessa età del giocatore del Nizza ed è valutato da Deschamps per la nazionale francese.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare anche le fasce difensive nel mercato di gennaio, considerando che manca l'alternativa a Timothy Weah.

Uno dei giocatori che piace alla società bianconera e che potrebbe approdare a Torino è Sacha Boey, giocatore di 23 anni attualmente al Galatasaray. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e anche lui come i prima menzionati Koné e Thuram è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società con cui attualmente gioca.