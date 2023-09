La storia d'amore tra Leonardo Bonucci e la Juventus è giunta alla conclusione, ma i retroscena e gli sviluppi futuri sono ancora oggetto di dibattito. La decisione di Bonucci di lasciare la Juventus ha portato a una serie di eventi che ora sembrano diretti verso il tribunale. Dietro questa decisione, c'è una storia importante che coinvolge anche il manager della Juventus, Massimiliano Allegri. Come scrive Tuttosport e riportato da ilbianconero.com Allegri avrebbe suggerito a Bonucci di lasciare il calcio giocato a giugno per poi fare il corso allenatore a Coverciano.

La decisione del centrale difensivo è stata quella di proseguire a giocare con il trasferimento all'Union Berlino. Dopo il calcio giocato vorrebbe fare il dirigente.

Leonardo Bonucci ha deciso di continuare a giocatore: possibile futuro professionale da dirigente

La Juventus e l'allenatore Allegri avevano comunicato a Bonucci che non sarebbe stato parte dei piani per la stagione in corso. Inoltre, Allegri aveva suggerito al giocatore di ritirarsi alla fine della stagione precedente e di intraprendere una carriera da allenatore, con la prospettiva di prendere il controllo della squadra giovanile della Juventus. Tuttavia, Bonucci aveva altri piani.

Bonucci vuole ancora continuare a giocare a calcio e si vede nel futuro come dirigente.

Questo contrasto di visioni tra Bonucci e la Juventus sembra aver portato alla sua decisione di lasciare la squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha ambizioni diverse da quelle che gli erano state proposte, cercando di mantenere la sua carriera attiva sul campo.

Il giocatore ha deciso di procedere con un'azione legale con la Juventus

Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa alla Juventus. Il centrale difensivo è stato messo fuori rosa all'inizio dell'estate prima della decisione di trasferirsi all'Union Berlino. Con il supporto dei suoi avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, ha intrapreso un'azione legale basata sull'accordo collettivo.

L'obiettivo dell'azione è richiedere un risarcimento danni dovuto alle condizioni di allenamento e preparazione inadeguate che Bonucci avrebbe subìto, causando danni professionali e all'immagine del giocatore.

Un aspetto importante di questa controversia è che Bonucci ha dichiarato che qualsiasi somma ottenuta dall'azione legale sarà devoluta a due associazioni benefiche a lui molto care: Neuroland, che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e Live Onlus. Bonucci ha chiarito che questa azione legale non è una "guerra personale" contro la Juventus, ma piuttosto una questione di principio. Vuole sollevare la questione delle condizioni dei calciatori che, come lui, si trovano in situazioni difficili e spesso non hanno la forza o le risorse per difendersi. La Associazione Italiana Calciatori sembra sostenere questa causa, riconoscendo l'importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate per tutti i giocatori.