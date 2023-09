La Juventus guarda alla sessione invernale con interesse. Presto potrebbe infatti palesarsi la necessità di sostituire Paul Pogba, per cui a inizio ottobre è atteso l'esito delle controanalisi legate alla positività al testosterone rivelata dopo Udinese vs Juventus, ecco che il club potrebbe intervenire proprio nella fascia mediana.

Il nome nuovo sarebbe quello di Jorginho, attualmente riserva all'Arsenal dato che il tecnico Arteta gli preferisce Rice e Partey: l'ex Napoli ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non sembra ci siano i presupposti per un rinnovo, ecco che il Ds Giuntoli potrebbe inserirsi per prelevare il mediano azzurro ad un prezzo decisamente contenuto già nella sessione invernale.

Jorginho potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta dunque ad acquistare Jorginho a gennaio. L'ex Napoli ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione, subentrato dalla panchina in 4 match di campionato e nell'unico disputato in Champions League. Il contratto in scadenza a giugno potrebbe suggerirgli una nuova esperienza, con i bianconeri che avrebbero bisogno di un profilo come il suo dato che in rosa non c'è un sostituto di Manuel Locatelli.

Giuntoli segue anche altri profili, uno su tutti Thomas Partey, in scadenza di contratto a giugno 2025 sempre di proprietà dell'Arsenal che ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro circa.

Juventus, casting per la mediana a gennaio

Non solo Jorginho e Partey: la Juventus valuta anche altri calciatori, con i soliti Habib Diarra dello Strasburgo e Khrephren Thuram del Nizza sempre in cima alla lista. Quello stesso elenco in cui si trova da tempo anche il centrocampista del Borussia Monchengladbach Kouadio Koné: 20, 35 e 35 milioni di euro sarebbero le rispettive valutazioni dei tre profili, tutti costi importanti che la Juventus potrebbe sostenere solo se a gennaio dovesse realmente sembrare in pericolo l'arrivo in Serie A tra le prime 4.

Rimane poi sempre da coprire anche la casella del terzino destro, dato che Allegri ha a disposizione solo Weah e McKennie adattato nel ruolo. Il nome in pole in questo caso è quello di Sacha Boey del Galatasaray.

Anche il pacchetto di centrali non sembra numericamente adeguato col solo Rugani come alternativa dalla panchina considerato il lungo infortunio occorso ad Alex Sandro: a questo riguardo il calciatore nel mirino sarebbe Strahinja Pavlovic del Salisburgo, che ha un prezzo di mercato di 25 milioni di euro.