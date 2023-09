La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo da vicino un profilo per rinforzare la linea mediana nel prossimo mercato di gennaio ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Sacha Boey, esterno di centrocampo del Galatasaray, che piacerebbe molto ai nerazzurri; il giocatore sarebbe però seguito da vicino anche dalla Juventus, che potrebbe anticipare i nerazzurri con un'offerta nel prossimo inverno.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Sacha Boey dal Galatasaray

Il centrocampista francese cresciuto nel vivaio del Rennes ed affacciatosi al professionismo solo da qualche anno sarebbe uno dei profili più attenzionati sul mercato internazionale, soprattutto dai top club della Serie A; sul laterale ci sarebbe infatti una corsa a due tra Inter e Juventus, con i bianconeri leggermente avvantaggiati per arrivare al cartellino del calciatore.

Impresa non semplice considerando che il Galatasaray vanta un contratto di ferro con il giocatore e che nella sessione di mercato appena conclusa il club turco ha rifiutato un'offerta di circa 25 milioni di euro per il suo cartellino, proveniente proprio dalla Juventus, che però avrebbe già messo gli occhi sul giocatore per il prossimo mercato di riparazione invernale.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando al giocatore soprattutto in vista della prossima stagione in caso di addio di Juan Cuadrado, il cui contratto è valido solo fino al termine di questo campionato; i nerazzurri vorrebbero investire su un profilo giovane per dare un ricambio importante sulla fascia destra a Denzel Dumfries, ormai considerato un titolare dell'Inter di Simone Inzaghi.

Il punto sull'Inter e la situazione degli svincolati: nuove occasioni sul mercato

In questo momento della stagione non è più possibile tesserare nuovi giocatori provenienti da altri club ma resta aperta la finestra per inserire in rosa eventuali svincolati e la lista in questo senso per i nerazzurri è variegata: il nome di spicco è quello del centrocampista Alejandro Gomez, da poco svincolatosi dal Siviglia.

Ma sono molte le occasioni, come per esempio Roberto Pereyra e Jesse Lindgard, i cui stipendi però sembrerebbero rallentare le possibili trattative per i loro nuovi ingaggi.

I nerazzurri nella prossima partita di campionato dovranno affrontare il Milan nel derby tra le capoliste, con l'altra squadra di Milano che ha cambiato molto sul mercato, inserendo in organico ben 10 nuovi innesti dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro.