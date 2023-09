L'Inter potrebbe fare qualcosa nella prossima sessione invernale di Calciomercato soprattutto per rinforzare l'attacco. I nerazzurri, infatti, hanno qualche perplessità sul reparto avanzato, soprattutto dopo l'infortunio occorso a Marko Arnautovic, che sarà costretto ai box per almeno due mesi, mentre Alexis Sanchez non sembra dare garanzie dal punto di vista del rendimento, almeno a livello continuativo. Per questo motivo, la società nerazzurra si starebbe guardando intorno alla ricerca di un nuovo innesto, e avrebbe messo gli occhi su Mehdi Taremi, che già in estate sembrava essere in uscita dal Porto.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista soprattutto dopo quanto successo con Paul Pogba. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Teun Koopmeiners, che potrebbe alzare il tasso tecnico della mediana. Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo di massima con l'Atalanta.

Inter su Taremi

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Mehdi Taremi per rinforzare l'attacco durante il mercato di gennaio. Il centravanti iraniano era stato accostato alla società nerazzurra già in estate, quando era tramontata la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, ma alla fine si è deciso di puntare su due soluzioni low-cost: Marko Arnautovic, preso dal Bologna per 8 milioni di euro più 2 di bonus, e Alexis Sanchez, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Marsiglia.

Taremi ha spesso fatto la differenza con la maglia del Porto, e non a caso ha superato i 20 gol tra campionato e coppe nelle ultime due stagioni. Il club portoghese fino a quest'estate per il suo cartellino chiedeva almeno 25 milioni di euro, ma a gennaio le cose dovrebbero cambiare perché mancherebbero sei mesi alla scadenza del contratto (30 giugno 2024).

L'obiettivo dell'Inter potrebbe essere quello di provare a portarlo a Milano per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Juventus su Koopmeiners

La Juventus starebbe seguendo Teun Koopmeiners, che potrebbe essere il rinforzo da regalare a Massimiliano Allegri per il centrocampo. Difficile che l'Atalanta possa privarsene a stagione in corso, ma a giugno la trattativa tra le due società potrebbe essere imbastita.

La valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Matìas Soulé (che sta facendo bene in prestito al Frosinone), valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, oltre ad un conguaglio economico. Bisognerà capire se la Dea accetterà, o se chiederà solo cash qualora dovesse decidere di privarsi di Koopmeiners.