L'Inter nell'ultima sessione estiva di Calciomercato ha concentrato i maggiori sforzi dal punto di vista economico per rinforzare la difesa e il centrocampo, con gli arrivi di Pavard e Davide Frattesi che sono costati complessivamente più di 60 milioni di euro. Nei prossimi mesi, dunque, qualcosa potrebbe essere fatto per rinforzare l'attacco, dove questa estate sono arrivati Marcus Thuram e Alexis Sanchez a parametro zero mentre Arnautovic è costato 8 milioni di euro. Il grande rinforzo per il 2024 potrebbe essere Jonathan David, centravanti canadese del Lille, anche se i nerazzurri non sarebbero gli unici interessati.

Su David si sarebbero fatti sotto anche il Milan e la Juve, che sono sempre alla ricerca di una prima punta di livello. Nonostante la giovane età, infatti, l'attaccante ha ormai esperienza internazionale tale da non patire la pressione che genera giocare con i top club europei. Bisognerà capire chi, però, metterà sul piatto l'offerta più allettante dal punto di vista economico.

La possibile offerta dell'Inter

L'Inter sta seguendo con interesse Jonathan David per rinforzare l'attacco il prossimo anno. Il giocatore era stato accostato ai nerazzurri già quando è definitivamente naufragata la trattativa per Lukaku, ma le richieste del Lille hanno reso l'affare praticamente impossibile da mandare in porto.

Qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese visto che il classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno 2025 e questo incide inevitabilmente su una eventuale trattativa. Ad incidere, però, sono soprattutto i numeri del centravanti canadese, che quest'anno ha già segnato due gol in quattro partite di campionato, mentre l'anno scorso è arrivato a ben 24 gol e quattro assist in 37 gare di Ligue 1.

La società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro più bonus, cercando di avvicinarsi ai 50 milioni di euro richiesti questa estate dal club francese. Non è da escludere anche l'inserimento di Lucien Agoumé nell'affare, valutato 5 milioni di euro.

L'idea del Milan

Anche il Milan la prossima estate farà qualcosa inevitabilmente in attacco visto che Olivier Giroud non è più giovanissimo.

I rossoneri sono in ottimi rapporti e questo potrebbe anche facilitare l'affare per battere la concorrenza. Moncada e Furlani potrebbero lasciare partire Luka Jovic, a meno che non convinca in questi mesi, mettendo sul piatto il cartellino di Saelemaekers, se non sarà riscattato dal Bologna, e un conguaglio da 35 milioni di euro.

La strategia della Juventus

La Juventus già questa estate ha provato a cambiare il numero nove senza successo. Un nuovo tentativo sarà fatto il prossimo anno e nei piani dei bianconeri c'è la cessione di Dusan Vlahovic, con l'obiettivo di incassare tra i 70 e gli 80 milioni di euro. In quel caso la società bianconera impiegherebbe gran parte di questa cifra, intorno ai 45 milioni di euro per cercare di convincere il Lille a privarsi di Jonathan David.