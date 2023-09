L'Inter sarà con ogni probabilità al protagonista anche delle prossime sessioni di Calciomercato, così come fatto questa estate, quando ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I dirigenti, però, sono sempre al lavoro alla ricerca di occasioni che potrebbe dare il mercato. Uno dei reparti che potrebbe essere ulteriormente ritoccato è quello d'attacco, visto che Alexis Sanchez ha un solo anno di contratto e Marko Arnautovic non è più giovanissimo. Tra i profili che sarebbero finiti nel mirino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ci sarebbe quello di Anthony Martial, accostato ai nerazzurri anche negli anni scorsi.

L'Inter potrebbe attuare un'altra piccola rivoluzione in attacco dopo quella di questa estate, quando sono andati via Edin Dzeko, in scadenza di contratto, e Romelu Lukaku, tornato al Chelsea prima di trasferirsi alla Roma. I nerazzurri, infatti, potrebbero lasciare andare via Alexis Sanchez, in scadenza di contratto, mentre sarà da valutare Marko Arnautovic, che non è più giovanissimo.

Il nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Anthony Martial, che piaceva già negli anni scorsi, quando il Manchester United non ne ha voluto saperne di privarsene. Il classe 1995 lo scorso anno ha messo a segno solamente sei reti in ventuno partite di campionato e anche per questo adesso non è più ritenuto imprescindibile dai Red Devils.

L'attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno e Marotta fiuta la grande occasione a parametro zero, un po' come fatto questa estate con Marcus Thuram. Per Martial potrebbe essere pronto un quadriennale a 5 milioni di euro a stagione più bonus, che grazie al Decreto Crescita peserebbe sulle casse al lordo per meno di 7 milioni di euro.

La Juventus è alla ricerca di un colpo in mezzo al campo, soprattutto dopo quanto successo con Paul Pogba. Il nome che piacerebbe maggiormente ai bianconeri è quello di Rodrigo De Paul, che darebbe diverse soluzioni a Massimiliano Allegri dal punto di vista tattico. L'Atletico Madrid non lo ritiene imprescindibile e per questo a gennaio potrebbe già essere imbastita una trattativa. L'idea è quella di provare a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo intorno ai 15-20 milioni di euro.