L'Inter sta già studiando come rinforzarsi in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri sono partiti forte in campionato, essendo in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti, con otto gol fatti e zero subiti dopo le prime tre giornate, ma Ausilio e Marotta vogliono tenere l'asticella alta visto che l'intenzione è quella di rendere la finale di Champions League dello scorso anno solo il primo passo per tornare ai vertici anche in campo europeo. Uno degli obiettivi dei dirigenti è quello di italianizzare ulteriormente la rosa e per questo motivo l'Inter avrebbe messo nel mirino per il futuro Andrea Colpani, che ha cominciato molto bene l'annata con la maglia del Monza.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi sugli esterni difensivi, con Mario Rui che non è ancora sicurissimo della permanenza all'ombra del Vesuvio. Per questo gli azzurri si stanno guardando intorno e tra i nomi attenzionati ci sarebbe quello di Leonardo Spinazzola, che alla Roma non sembra essere più intoccabile sulla fascia sinistra, con Mourinho che in alcuni casi gli preferisce Zalewski.

Inter su Colpani

L'Inter da un paio d'anni a questa parte sta cercando di italianizzare la rosa per creare uno zoccolo duro tricolore che possa dare una mano anche alla Nazionale italiana. Questa estate, non a caso, è arrivato anche Davide Frattesi, ma in mezzo al campo potrebbe arrivare un altro italiano nei prossimi mesi.

I nerazzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Andrea Colpani, che tanto bene sta facendo al Monza. Il classe 1999 ha messo a segno due gol in tre partite e a Milano ritroverebbe un suo vecchio compagno di squadra nelle giovanili dell'Atalanta, Alessandro Bastoni, che gli ha scritto sui social recentemente: "Come to Inter".

I rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe anche facilitare l'affare, magari già a gennaio. Non è da escludere che il club meneghino possa provare ad intavolare uno scambio alla pari, inserendo in cambio il cartellino di Stefano Sensi e quello di un giovane della Primavera per arrivare ad una valutazione complessiva intorno ai 10 milioni di euro.

Napoli su Spinazzola

Il Napoli è alla ricerca di innesti sugli innesti e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola, che alla Roma non è più intoccabile per José Mourinho. Gli azzurri potrebbero fare un tentativo già nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, con l'esterno giallorosso che è valutato intorno ai 10 milioni di euro. Non è da escludere che i partenopei possano mettere sul piatto i cartellini di Diego Demme e Mario Rui, due calciatori non più centrali tra le fila azzurre.