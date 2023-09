"Se sono contento che Lukaku non sia andato alla Juventus? Certo. La Juve è una grande società, ha vinto nove scudetti di fila, ma la cosa più bella è sempre battere quelli più forti": così l'ex centrocampista giallorosso Radja Nainggolan che nelle ultime ore ha condiviso le proprie opinioni in merito all'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma e al suo mancato passaggio in bianconero.

Il centrocampista Naingollan ha parlato dell'arrivo di Lukaku alla Roma

"È stata una sfida personale quella di lottare contro di loro, non sempre ho vinto ma li ho messi in difficoltà - ha proseguito Nainggolan - Andare alla Juventus sapendo che avrebbe vinto lo scudetto equivaleva a essere solamente un numero della squadra.

Io invece preferisco essere un protagonista. Sono contento che Romelu non sia andato alla Juventus e che abbia scelto la Roma. Di meglio Mou non poteva trovare. Così come Romelu: vivere questa stagione alla Roma, da protagonista, gli farà vivere una seconda giovinezza. Anzi, adesso lo chiamo e glielo dico" ha concluso l'ex mezzala della Roma.

Queste le parole di Nainggolan circa la scelta di Romelu Lukaku di unirsi alla Roma e al manager José Mourinho, sottolineando come il belga vivrà una nuova vita sportiva sotto la sua guida.

Nonostante l'arrivo dell'ex Inter si sia consumato solo da due giorni, Lukaku ha già esordito in campo nella sconfitta di ieri sera contro il Milan, un 1-2 che ha relegato la Roma al penultimo posto in classifica visto il solo punto conquistato nelle prime tre giornate di Serie A.

Un inizio disastroso quello dei giallorossi, Lukaku avrà il suo bel da fare.

L'importanza di Lukaku per la Roma

Sebbene Lukaku abbia disputato appena 23 minuti e nonostante sia arrivata una pesante sconfitta, il belga ha già mostrato in parte di cosa sia capace. Con lui in campo la Roma è salita in modo più fluido e veloce, grazie alle sponde dell'ex Manchester United il gioco degli uomini di Mourinho è parso più efficace e maggiormente pericoloso, col gol dell'1-2 giunto su un'incursione personale di Leonardo Spinazzola il cui tiro deviato si è insaccato alle spalle di Maignan.

Quasi certamente Lukaku farà coppia in pianta stabile con Paulo Dybala, ieri sera assente per infortunio, o in alternativa farà parte di un trio con l'argentino insieme ad Andrea Belotti, uno dei più positivi nell'inizio di campionato dei giallorossi. Alla ripresa dopo la sosta, la Roma se la vedrà con l'Empoli, l'obiettivo sarà centrare i primi tre punti del proprio torneo.