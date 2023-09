Ultime ore di trattative in sede di Calciomercato. Il Crotone, che debutterà a Catania nella serata di venerdì 1 settembre nel campionato di categoria, sta per effettuare le ultime mosse prima della conclusione della sessione estiva.

Sul fronte delle uscite i rossoblù starebbero perfezionando la cessione del difensore Davide Mondonico al Renate, calciatore che in rosa sarà sostituito dal più esperto Giuseppe Loiacono già arrivato dalla Reggina. Rimane forte poi l'interesse per il centrocampista Andrea D'Errico, con i calabresi che avrebbero trovato l'accordo col Bari.

In uscita rimarrebbero il portiere Paolo Branduani e il difensore Maneul Nicoletti.

Crotone, fatta per D'Errico

Da Bari arrivano conferme. Il Crotone è pronto a riportare in Calabria l'esperto centrocampista Andrea D'Errico. Accordo trovato tra le società e operazione che dovrebbe andare in porto entro la chiusura ufficiale delle trattative. Un rinforzo importante dunque per il tecnico Lamberto Zauli che lo scorso anno aveva puntato forte sulle doti del centrocampista del Bari. Il suo arrivo porterà esperienza e qualità sulla trequarti offensiva andando ad alzare il tasso tecnico della squadra.

Branduani e Nicoletti in uscita

Arriverà invece in serata una nuova sistemazione per il portiere Paolo Branduani e per il difensore Manuel Nicoletti.

I due calciatori, rimasti fuori rosa per tutta l'estate, dovrebbero accasarsi rispettivamente al Lecco e alla Casertana. Due elementi che non rientravano più da tempo nei piani della società calabrese che allo stesso tempo starebbe perfezionando la cessione a titolo definitivo anche del centrale difensivo Davide Mondonico, rientrato nelle scorse settimane dal prestito all'Ancona.

Per lui sarebbe pronto un contratto biennale con il Renate, squadra di Serie C. In partenza potrebbe esserci anche il centrocampista Thomas Schirò che in rosa potrebbe essere sostituito da Tomislav Gomelt, che potrebbe tornare a Crotone da svincolato.

Le altre operazioni

Nelle ultime ore il Crotone potrebbe regalarsi un rinforzo per certi versi inaspettato.

Potrebbe infatti rimanere ancora in rossoblù il centrocampista Jacopo Petriccione dato per diverse settimane tra i partenti. Prima il sondaggio del Cosenza, poi quello dell'Avellino. Nelle ultime giornate l'ex Benevento e Pordenone era stato accostato anche al Catanzaro e al Potenza, alla fine però, salvo sorprese, rimarrà in Calabria.

Stessa probabile sorte anche per il compagno di reparto Mattia Vitale: pare infatti che il Catania, dopo un iniziale interesse, abbia dirottato altrove le proprie attenzioni.