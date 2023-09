La Juventus è stata una delle società più impegnate nel Calciomercato estivo soprattutto sul fronte cessioni. Tante partenze e pochi arrivi per la società bianconera, che ha dovuto tenere conto delle esigenze di bilancio soprattutto in seguito alla mancata qualificazione in Champions League.

Nonostante la finestra estiva del mercato si sia chiusa, la Juventus starebbe già guardando alla sessione invernale. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe infatti valutando l'acquisto di Jonathan David, attaccante seguito da tempo dal dirigente toscano, sin dai tempi in cui era al Napoli.

Il nazionale canadese è stato accostato spesso alla Juventus, soprattutto quando si parlava di un'eventuale partenza di Vlahovic.

Alla fine Vlahovic è rimasto a Torino e, considerando il suo buon inizio di stagione, potrebbe diventare un punto di riferimento anche per il futuro della Juventus. Questo, però, non escluderebbe l'arrivo di un altro attaccante. David potrebbe rappresentare il rinforzo ideale perché può giocare come prima e seconda punta.

Il contratto del centravanti canadese con il Lille scade nel giugno del 2025. Dunque, se non dovesse rinnovare, a gennaio mancherebbe già un anno e mezzo alla fine del suo accordo contrattuale con il club francese, e ciò potrebbe favorirne un abbassamento del costo del cartellino.

La Juventus potrebbe bloccare Jonathan David a gennaio

Cristiano Giuntoli starebbe dunque monitorando la situazione di Jonathan David al Lille. Il bomber canadese sarebbe già stato seguito dalla Juventus in questo mercato estivo, ma la mancanza di cessioni nel reparto offensivo ha impedito al club di andare su un'altra punta.

In quest'inizio della stagione 2023-2024 David ha già segnato 2 reti in 3 partite. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro ma - come anticipato in precedenza - con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, a gennaio potrebbe anche essere ridimensionata. L'obiettivo di Giuntoli potrebbe comunque essere quello di bloccare l'attaccante canadese a gennaio, per poi perfezionarne l'acquisto nella prossima estate.

La Juventus, per provare ad agevolare la trattativa, potrebbe far leva su Timothy Weah che è stato compagno di squadra al Lille proprio di David.

Kean e Milik sono rimasti alla Juventus

L'eventuale arrivo di Jonathan David potrebbe definirsi con la cessione di almeno un attaccante. Ad esempio, durante il calciomercato estivo si è parlato molto di una probabile partenza di Kean, ma poi non se n'è fatto nulla perché non sono arrivate offerte di almeno 30 milioni di euro.

Anche Arkadiusz Milik sarebbe stato ceduto se qualche squadra avesse offerto almeno 15 milioni di euro. Alla fine il 29enne polacco è rimasto a Torino dove si giocherà un posto da titolare con gli altri attaccanti della Juventus.