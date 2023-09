Il Crotone prepara la doppia sfida casalinga contro Audace Cerignola e Sorrento. I rossoblù arriveranno a questi due impegni ravvicinati con i malumori tra la tifoseria dopo le ultime sconfitte contro Turris e Virtus Francavilla.

Gli squali vogliono ottenere due vittorie per blindare la panchina di Lamberto Zauli che, in caso di passi falsi, potrebbe tornare in discussione dopo la conferma di questa estate. Assente nel primo dei due match sarà invece il difensore e capitano Guillaume Gigliotti, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo.

Crotone, Zauli osservato speciale

Nelle gare della quarta e quinta giornata di Serie C il Crotone scenderà in campo allo Stadio Comunale Ezio Scida. La prima gara è in programma giovedì 21 settembre (ore 20:45) contro l'Audace Cerignola. Domenica 24 settembre i rossoblù ospiteranno invece il Sorrento (ore 20:45). In palio ci sono sei punti che il Crotone dovrà fare suoi per rilanciare una classifica deficitaria. Dopo tre turni gli squali hanno infatti ottenuto una vittoria (0-1 a Catania) e due k.o. contro la Turris in casa (2-3) e a Francavilla Fontana (3-1). Un bottino che rappresenta assai meno di quanto i tifosi e la stessa proprietà, si sarebbero aspettati contro avversari sulla carta alla portata.

Gigliotti squalificato per una giornata

Nella prima delle due sfide casalinghe il Crotone non potrà contare sulla presenza del difensore Guillaume Gigliotti. Il calciatore, espulso in avvio di ripresa contro la Virtus Francavilla, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo e farà il suo rientro in squadra contro il Sorrento.

Potrebbe invece partire dal primo minuto il centrocampista Andrea D'Errico che è ritornato in squadra nell'ultima giornata, anche se ancora non è al meglio della condizione fisica. Sul modulo si potrebbe tornare indietro, al 4-2-3-1, abbandonando al momento il meno redditizio 4-4-2.

Crotone, Lerda era partito meglio di Zauli

Lo scorso anno il Crotone con mister Franco Lerda ottenne tre vittorie nelle prime tre giornate, portandosi in solitaria in vetta alla classifica di Serie C. Era un Crotone diverso, ancora in costruzione ma con grande qualità in tutti i reparti.

La principale carenza del Crotone di questa stagione con Zauli in panchina sembra risiedere nel pacchetto difensivo: infatti gli squali hanno iniziato a "traballare" pericolosamente, subendo sei reti nelle ultime due giornate.