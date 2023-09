L'Inter si appresta a giocare la prima partita stagionale di Champions League in programma contro la Real Sociedad. Primi problemi di formazione per il tecnico Simone Inzaghi che per la trasferta europea non avrà a disposizione Hakan Calhanoglu e Juan Cuadrado. Il primo è stato fermato da un affaticamento muscolare all'adduttore della coscia destra, il secondo è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine. Al posto dell'ex Milan dovrebbe giocare Asllani, il suo diretto sostituto in rosa per caratteristiche tecniche.

Non si escludono le idee Nicolò Barella o Mkhitaryan in regia dove soprattutto l'armeno potrebbe essere la sorpresa del match: le indiscrezioni della vigilia consegnano qualche piccola chance di titolarità anche a Klaassen che potrebbe agire come mezzala sinistra se Mkhitaryan dovesse fare il regista.

Sulla fascia destra dovrebbe esserci sempre Denzel Dumfries mentre Federico Dimarco presidierà la corsia di sinistra. In difesa ballottaggio fra De Vrij e Acerbi (l'olandese sembrerebbe in vantaggio sul collega italiano titolare nel derby vinto 5 a 1 contro il Milan). Confermato Bastoni come terzo di sinistra, mentre Darmian sembrerebbe in leggero vantaggio su Benjamin Pavard che non ha ancora debuttato coi nerazzurri. In avanti dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram che tanto bene ha fatto nell'ultimo match di campionato contro i cugini rossoneri.

Al di là degli infortunati, Inzaghi è orientato dunque a confermare il blocco titolare: la prossima gara di campionato contro l'Empoli si assisterà invece probabilmente ad un po' di turn over con Carlos Augusto, Pavard e Arnautovic che dovrebbero partire dal primo minuto per concedere un turno di pausa a Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Matteo Darmian.

Le parole di Inzaghi dopo l'infortunio di Hakan Calhanoglu

Il tecnico della squadra nerazzurra ha tenuto oggi la conferenza stampa pre match parlando proprio della possibile formazione: "Diamo fiducia ad Asllani. È un giocatore importante, ce lo siamo tenuti stretto perché lo volevano tante squadre in estate. Calhanoglu non sarà della partita così come Cuadrado, Agoume e Sensi (assenti perchè fuori lista)", ha dichiarato Inzaghi.

L'Inter dovrebbe fare il suo esordio stagionale in Europa proponendo il consueto 352:

Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan/Klaassen, Asllani/Mkhitaryan, Barella, Lautaro Martinez, Thuram.